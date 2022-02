Présidentielle kényane : Kenyatta soutient l’opposant Odinga

Le président kényan Uhuru Kenyatta appelle ses partisans à voter pour Raila Odinga, le leader de l’opposition, pour la présidentielle du 9 août 2022.C’est un coup de tonnerre au Kenya. Le président sortant Uhuru Kenyatta (60 ans) qui ne peut pas se représenter à la prochaine présidentielle du 9 août 2022, a officiellement appelé ses partisans à soutenir l’opposant Raila Odinga, qui l’a rejoint en 2017, au détriment de son vice-président William Ruto.

Odinga (77 ans), qui en sera à sa cinquième tentative, se présentera sous la bannière de l’Alliance Azimio la Umoja, composée de près de dix partis. Le président sortant estime que Raila Odinga mettait plus en avant les intérêts du pays. S’il est élu, Kenyatta fils a indiqué qu’il serait en paix pour lui remettre le « flambeau du pouvoir ».

Tout le contraire de son vice-président William Ruto (55 ans), le leader de l’Alliance démocratique unie, avec qui il est en brouille depuis ses retrouvailles avec Odinga. Convaincu que son heure a sonné, William Ruto est décidé à briguer les suffrages des Kenyans même sans le soutien de la machine électorale du parti au pouvoir.

Beaucoup de ses proches ont démissionné du gouvernement pour venir renforcer son camp. N’ayant plus rien à perdre devant la machine Odinga – Kenyatta, Ruto compte sur les ralliements pour remporter la présidentielle.

Entre lui et Kenyatta, c’était avant tout une alliance de raison pour échapper à la Cour pénale internationale (CPI). Les deux figures politiques étaient condamnées en 2012 par la CPI pour les violences postélectorales de 2007 et 2008 opposant les ethnies Kalenjin et Kikuyu faisant 1200 morts. Mais en 2013, ils s’allient et remportent la présidentielle contre l’opposant Raila Odinga, poussant quelques mois plus tard la CPI à prononcer un non-lieu en 2014 pour le président Uhuru Kenyatta puis en 2016 pour son vice-président William Ruto.

Mais les retrouvailles entre Kenyatta et le chef historique de l’opposition Odinga dès sa réélection en 2017 changent la donne pour William Ruto qui perd l’appui de Kenyatta plus enclin à soutenir l’opposant d’hier devenu son allié, plutôt que son vice-président, avec qui les relations se sont dégradées au fil de son second et dernier mandat.

Uhuru Kenyatta et Raila Odinga symbolisent la rivalité de deux dynasties familiales qui règnent sur le pays depuis plusieurs décennies. Les Kényans perçoivent ces deux personnages politiques à travers « leurs pères » Jomo Kenyatta et Oginga Odinga qui ont ensemble fondé et dirigé le Kenya en 1964, respectivement en tant que président et vice-président.