PrÃ©sidentielle: les TchÃ¨ques choisissent entre un pro-russe et un pro-europÃ©en

Les Ă©lecteurs tchèques ont votĂ© dans le calme vendredi pour la première journĂ©e du second tour d’une prĂ©sidentielle qui s’annonce serrĂ©e, opposant le chef de l’Etat sortant, le prorusse Milos Zeman, au pro-europĂ©en Jiri Drahos.

Le scrutin se dĂ©roule sur fond de problèmes du gouvernement du milliardaire populiste Andrej Babis, alliĂ© de M. Zeman, et qui, inculpĂ© pour fraude aux subventions europĂ©ennes, n’a pas rĂ©ussi Ă obtenir la confiance du parlement. ChargĂ© d’expĂ©dier les affaires courantes, son sort dĂ©pend de l’issue de la prĂ©sidentielle.

L’Ă©lection a rĂ©vĂ©lĂ© les fractures de la sociĂ©tĂ© tchèque, notamment autour de la question de l’immigration et de l’orientation de la politique Ă©trangère du pays.

Pour Daniel Hajek, un ouvrier, le vĂ©tĂ©ran de la gauche Milos Zeman connu aussi pour ses opinions pro-chinoises et anti-musulmanes « ouvre la porte Ă la coopĂ©ration Ă©conomique avec des pays tels que la Russie ou la Chine, c’est important pour nous, pour l’emploi ».

En revanche, pour le technicien Lubos Horcic, M. Drahos, ex-patron centriste de l’AcadĂ©mie des sciences, « va Ĺ“uvrer en vue de rĂ©concilier la sociĂ©tĂ© et non de la diviser comme le fait le +camarade+ Zeman. Jiri Drahos s’oriente vers l’Europe et l’Occident et non vers l’Est comme le +camarade+ Zeman ».

– Mesures de sĂ©curitĂ© –

Les deux candidats ont glissĂ© leur bulletin de vote dans l’urne peu après l’ouverture des bureaux, en dĂ©but d’après-midi.

« J’attends qu’une femme Ă moitiĂ© nue se rue encore sur moi, mais il paraĂ®t que ce ne sera pas le cas aujourd’hui », a plaisantĂ© M. Zeman, en allusion Ă l’action d’une militante ukrainienne du groupe radical Femen, qui s’en est prise Ă lui torse nu lors du premier tour, criant « Zeman – Putin’s slut » (Zeman, putain de Poutine).

La sĂ©curitĂ© Ă©tait plus stricte qu’il y a deux semaines lors du vote de M. Zeman dans une Ă©cole de Prague. Une partie des journalistes n’ont mĂŞme pas Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă entrer dans la salle.

Une autre militante de Femen a manifestĂ© vendredi matin contre le prĂ©sident Zeman devant l’ambassade tchèque Ă Kiev, avec l’inscription « Zeman monstre boiteux » sur sa poitrine nue.

De son côté, M. Drahos qui bénéficie surtout du soutien des habitants des grandes villes du pays, a dit « apprécier beaucoup cette énergie qui est née, qui a été provoquée par cette élection présidentielle. Je peux dire aux électeurs que cette énergie ne sera pas détournée quel que soit le résultat de l’élection ».

– Risque sĂ©curitaire –

Les relations de la RĂ©publique tchèque, membre de l’Otan depuis 1999 et de l’UE depuis 2004, avec la Russie ont largement occupĂ© jeudi soir l’ultime duel tĂ©lĂ©visĂ© des candidats, suivi par un Tchèque sur quatre.

« La Russie ne reprĂ©sente pas un risque sĂ©curitaire pour la RĂ©publique tchèque », a insistĂ© le prĂ©sident sortant. « Bien sĂ»r que si », a rĂ©torquĂ© M. Drahos, ajoutant que la « doctrine militaire russe qualifie l’Otan de son principal ennemi et nous sommes membres de l’Otan ».

Dans un pays majoritairement opposĂ© Ă l’accueil des migrants, M. Zeman – souvent taxĂ© de populiste – n’a manquĂ© aucune occasion durant la campagne pour attaquer son rival sur ce thème.

Dans tout le pays, les affiches de campagne du président sortant reprennent ce thème, en proclamant « Halte aux immigrants et à Drahos. Ce pays est à nous! Votez Zeman! ».

« La campagne en faveur de Zeman m’a terrifiĂ©e. Je suis pour la dĂ©cence et l’objectivité », a confiĂ© Ă l’AFP Rozalie WĂĽnschova, Ă©tudiante de 18 ans, après avoir votĂ© pour M. Drahos.

Interrompu pour la nuit, le vote Ă©talĂ© sur deux jours doit reprendre samedi entre 07H00 et 13H00 GMT. Le rĂ©sultat sera connu samedi dans l’après-midi, avant 16H00 GMT, selon le ministère de l’IntĂ©rieur.

S’il ne dispose pas de prĂ©rogatives aussi Ă©tendues qu’aux Etats-Unis ou en France, le prĂ©sident tchèque dĂ©signe le Premier ministre en fonction du rĂ©sultat des Ă©lections lĂ©gislatives et nomme ensuite le gouvernement.

Il entĂ©rine les lois adoptĂ©es par le Parlement et nomme aussi les membres du conseil de la banque centrale CNB, les juges et les professeurs d’universitĂ©.