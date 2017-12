PrÃ©sidentielle libÃ©rienne : Boakai et Weah confiants

Les deux candidats en lice pour le second tour de la prĂ©sidentielle libĂ©rienne, Joseph Nyumah Boakai et George Weah, se sont tous montrĂ©s confiants pour une issue heureuse de ce scrutin qui s’est dĂ©roulĂ© ce mardi, dans le calme. »Je suis confiant de remporter le second tour parce que les LibĂ©riens croient en moi », a dĂ©clarĂ© Boakai, face Ă la presse dans le 6ème District du ComtĂ© de Montserrado, oĂą il a votĂ© de mĂŞme que son challenger.

Il a ajoutĂ© qu’il « acceptera le rĂ©sultat de l’Ă©lection pour autant qu’il soit libre, Ă©quitable et transparent et qu’il rĂ©ponde aux normes ».

Il a dĂ©crit le vote comme « un grand test de la dĂ©mocratie » et soulignĂ© qu’il Ă©tait « prĂŞt Ă accepter le rĂ©sultat ».

Pour sa part, Weah a déclaré :  « Le souhait des Libériens de voir une alternance » sera démontré lors de ces élections ».

Le second tour de la prĂ©sidentielle libĂ©rienne qui a dĂ©butĂ© mardi Ă 8h00, s’est poursuivi sans problème majeur.

Hormis une information relayĂ©e par les medias locaux selon laquelel une femme a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©e par la police parce qu’elle avait essayĂ© de voter deux fois, il n’y a eu aucune irrĂ©gularitĂ© dans les bureaux de vote, qui ont fermĂ© Ă 18h00.

Cependant, le taux de participation dans les centres Ă©lectoraux Ă travers le pays est jugĂ© faible par rapport aux Ă©lections du 10 octobre, durant lesquelles les bureaux de vote Ă©taient bondĂ©s d’Ă©lecteurs.

Les observateurs Ă©lectoraux ont Ă©galement attribuĂ© la lenteur du vote au fait que, après avoir cĂ©lĂ©brĂ© NoĂ«l lundi, de nombreux LibĂ©riens ont la gueule de bois pour n’avoir pas bien dormi.

Les Ă©lecteurs ont cependant fĂ©licitĂ© l’organe de supervision des Ă©lections, la Commission Ă©lectorale nationale, pour le travail bien fait. Ils ont expliquĂ© qu’en raison du toilettage du fichier Ă©lectoral final (FRR), il Ă©tait facile pour les Ă©lecteurs de trouver leur nom sur les listes Ă©lectorales, aucun Ă©lecteur n’ayant eu Ă passer des heures pour connaĂ®tre son bureau de vote.

L’Ă©lection aurait dĂ» avoir lieu le 7 novembre, mais elle a Ă©tĂ© retardĂ©e car la Cour suprĂŞme avait ordonnĂ© sa « suspension », sur la base d’une plainte du Parti de la libertĂ© (opposition) et exigĂ© une reprise du scrutin.

La Cour suprĂŞme du LibĂ©ria a dĂ©clarĂ© le 7 dĂ©cembre que le second tour pouvait se tenir, après qu’elle a confirmĂ© la dĂ©cision de la Commission Ă©lectorale selon laquelle ces irrĂ©gularitĂ©s ne nĂ©cessitaient pas une reprise des Ă©lections.