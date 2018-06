Présidentielle malienne : 17 candidats provisoirement retenus

Dix-sept candidats dont le chef de l’Etat sortant, Ibrahim Boubacar Keita, et le chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé, ont été retenus pour la présidentielle malienne du 29 juillet prochain, selon une liste provisoire publiée ce samedi par la Cour constitutionnelle qui dans le même temps a rejeté les candidatures de 13 prétendants dont l’ancien Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra.Les candidatures des ex ministres, Mountaga Tall et Choguel Kokalla Maiga ont été également rejetées par la Cour constitutionnelle qui, toutefois, accorde un délai de 24 heures à tous les recalés pour qu’ils corrigent les motifs pour lesquels leurs dossiers n’ont pas été retenus.

Passé ce délai, indique la Cour constitutionnelle, la liste définitive des candidats sera publiée le 4 juillet prochain.