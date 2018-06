Présidentielle malienne : le chroniqueur Ras Bath se range derrière Soumaila Cissé

Le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath a fait part, jeudi à Bamako, de sa décision d’apporter son soutien à l’opposant Soumaila Cissé, candidat à la présidentielle du Mali, prévue le 29 juillet prochain.Soulignant s’exprimer au nom du Comité pour la défense de la République (CDR, société civile), Ras Bath a expliqué son soutien au chef de file de l’opposition malienne et candidat de l’Union pour la république et la démocratie par le fait que ce dernier connait le Mali, a un « poids politique» et fait preuve d’ « intégrité et de maîtrise des dossiers ».

Très populaire au Mali où il draine des foules à chaque sortie ou manifestation, Ras Bath est surtout farouchement opposé à l’actuel président Ibrahim Boubacar Keita, candidat à sa succession..