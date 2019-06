Présidentielle mauritanienne : Almourteji se déclare « candidat de la jeunesse »

L’opposant Mohamed Lemine Al Mourteji, candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 de la Mauritanie, a présenté mardi sa candidature, lors d’un meeting tenu dans la ville de Kiffa, à 600 kilomètres à l’est de Nouakchott, comme étant celle de la jeunesse.Al Mourteji, expert financier et haut fonctionnaire au Trésor mauritanien, a expliqué que son programme électoral accorde une priorité absolue aux jeunes sans se désintéresser toutefois des autres tranches d’âge de la population.

Le candidat a dans la même logique prôné la gratuité de l’enseignement et de la santé, soulignant que son programme répond également aux aspirations des citoyens à obtenir la justice et l’égalité ainsi que l’emploi pour les jeunes.

Le programme en question promet aussi une plus grande disponibilité des produits de consommation nécessaires et un niveau plus élevé de sécurité alimentaire.

Mohamed Lemine Al Mourteji se propose d’unifier la tenue scolaire, de promouvoir l’enseignement des langues nationales (pulaar, soninké et wolof) et d’améliorer les services de l’eau et de l’électricité sur l’ensemble du territoire national.

Pour cette présidentielle en Mauritanie, six candidats se sont déclarés à la succession du sortant Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce dernier, dont le second mandat s’achève en août, ne s’est pas représenté conformément à la loi.

Par ailleurs, Al Mourteji a appelé les habitants de Kiffa à bannir le tribalisme, le régionalisme et les appels à la discorde entre les différents spectres de la société mauritanienne.