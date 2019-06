Présidentielle mauritanienne : début d’un vote calme malgré le faible engouement

Plusieurs bureaux de vote en Mauritanie sont ouverts ce samedi 22 juin, jour de l’élection présidentielle mettant à l’épreuve six candidats à l’exception du sortant Mohamed Ould Abdelaziz, avec le constat que la ferveur n’est pas encore au rendez-vous pour les 1,5 million d’électeurs inscrits sur les listes électorales.Devant le bureau de vote 8 du centre du stade olympique de Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, un fil d’électrices vêtues en « meulfeu », une tenue traditionnelle mauritanienne, est assis à même le sol. Comme pas levées du bon pied ou juste par habitude en adoptant cette posture en ce samedi matinal, ces femmes font face à un autre fil d’électeurs qui sont par contre debout. Des hommes pour la plupart dans grand leur boubou traditionnel.

A l’intérieur, les mouvements sont partagés entre les votants, les représentants de candidats et le président du bureau de vote, sans compter le personnel de sécurité à l’entrée.

Toutefois, beaucoup d’électeurs peinent à trouver leur bureau de vote, demandant à tout va.

Cette élection met aux prises six candidats dont le candidat du parti au pouvoir, Mouhamed Ould El Ghazouani, attendu vers 12h, selon une source. Il votera dans ce centre qui regroupe plus d’une dizaine de bureaux.

Trouvé assis dans un des compartiments de cette enceinte sportive, Abdoulaye Dieng, 21 ans, vient voter « pour la première fois », mais n’arrive pas encore à trouver son bureau. Malgré une voix un peu chancelante, il ne semble pas pour le moins s’inquiéter puisqu’il estime attendre un appel téléphonique l’édifiant dans ce sens.

Par ailleurs, le jeune homme est très ouvert quant au choix qu’il fera, en la personne du militant antiesclavagiste Biram Dah Abeid. Avec celui-ci, il espère qu’il y aura moins de « discrimination » et de « racisme ». Aussi, les richesses du pays, « en mer, en or et en pétrole », seront partagées équitablement pour tous les Mauritaniens. « J’ai confiance en lui » et en ses chances, déclare Abdoulaye.

Tout près de lui, l’étudiant en master Cheikh Anne a déjà voté mais il garde secret le choix qu’il a fait même si son « candidat est un opposant ». Puisque « je milite pour le changement ».

« Si le candidat du parti au pouvoir (Ghazouani) gagne, ce sera alors la perpétuation du régime », a-t-il souligné, craignant par ailleurs pour « la transparence » du scrutin.

Sur ce plan, le chef de la mission de l’Union africaine (UA), Philémon Yang, a déclaré à la presse, peu après le début du vote, que « ce qu’on a vu était bien ».

Toutefois, il précise ne pas pouvoir faire une appréciation large de la situation vu qu’ils viennent d’assister à l’ouverture. Ils attendent ainsi de « voir beaucoup plus » à partir des équipes déployées « un peu partout » sur le territoire mauritanien.