Présidentielle mauritanienne : Ould Ghazouani veut promouvoir le tourisme

Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani a promis, en cas d’élection, de promouvoir le secteur touristique dans le pays.Il a fait cette promesse lors d’un meeting à Atar, haut lieu du tourisme en Mauritanie, avec ses villes historiques, ses oasis verdoyantes et ses paysages splendides.

La promotion du tourisme permettra d’améliorer le niveau de vie des populations de cette wilaya (province), a-t-il dit, s’engageant à apporter un appui conséquent aux oasis et à doter la ville d’Atar d’une usine de traitement des ordures.

Ould Ghazouani a également exprimé son intention de mettre en œuvre une stratégie claire de lutte contre la pauvreté et d’éradication des disparités et de toutes les formes d’injustice et de marginalisation.

Il a prévu, s’il gagne l’élection, de créer une agence nationale de protection sociale dotée d’un budget étatique de 200 milliards d’ouguiya sur 5 ans, avec pour mission d’appuyer les pauvres en vue d’améliorer leur vécu quotidien.

Le candidat a en outre prôné une distribution plus juste des richesses, précisant que son programme électoral se caractérise par l’ambition, l’objectivité et une vue globale pour les solutions des problèmes posés.

Evoquant l’enseignement, il a dit que l’école retrouvera son véritable rôle, celui des valeurs républicaines et de la consolidation de l’unité nationale à travers des réformes radicales du système pédagogique.

Un tel système, a expliqué Ould Ghazouani, offrira à tout enfant en âge de scolarisation l’opportunité d’accéder à une école publique moderne pour préparer les générations de l’avenir à assumer leurs responsabilités envers le pays et à accompagner les mutations de l’époque.