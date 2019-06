Présidentielle mauritanienne: un candidat promet l’autosuffisance alimentaire

Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie, Sidi Mohamed Ould Boubacar a promis de transformer les zones arables dans la région de Rosso en champs agricoles capables de nourrir tous les Mauritaniens.Il a considéré, dans un meeting samedi soir à Rosso, que le secteur agricole a beaucoup souffert au cours de la dernière décennie et que la région en général a été marginalisée pendant le régime du président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz.

Le candidat a ajouté que l’agriculture a été privée de financements, ce qui a provoqué sa détérioration. « Si vous m’élisez le 22 juin, je transformerai cette terre en champs nourrissant tout le monde », a-t-il lancé à ses sympathisants.

Ould Boubacar a par ailleurs souligné qu’il est le candidat de tous les Mauritaniens et non d’un parti politique, en dépit de son soutien par les islamistes de Tawassoul, plus grande formation politique de l’opposition.