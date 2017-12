PrÃ©sidentielle russe: Navalny cherche Ã  imposer sa candidature face Ã  Poutine

L’opposant numĂ©ro un russe, AlexeĂŻ Navalny, a mobilisĂ© dimanche des milliers de ses soutiens Ă travers le pays, en cherchant Ă imposer sa candidature face Ă Vladimir Poutine Ă la prĂ©sidentielle de mars 2018, malgrĂ© son inĂ©ligibilitĂ©.

Au total, plus de 15.000 partisans du blogueur anti-corruption, aux accents parfois nationalistes, se sont rassemblés dans une vingtaine de villes du pays.

« Je suis très heureux. Je suis fier de vous annoncer que je suis ici le candidat de toute la Russie », a affirmĂ© l’opposant devant plus de 700 de ses partisans rĂ©unis sous un chapiteau sur les bords de la Moskova Ă Moscou, alors que son Ă©quipe de campagne avait eu le plus grand mal Ă trouver des locaux pour un tel rassemblement.

« Nous sommes prĂŞts Ă gagner et nous gagnerons ces Ă©lections », a assurĂ© l’avocat charismatique. Selon son Ă©quipe, deux membres de la Commission Ă©lectorale centrale assistaient au meeting.

L’opposant de 41 ans a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© en octobre inĂ©ligible jusqu’en 2028 par la Commission Ă©lectorale en raison d’une condamnation pour dĂ©tournement de fonds, une affaire qu’il juge montĂ©e de toutes pièces.

Souhaitant briguer la prĂ©sidence en tant que candidat auto-dĂ©signĂ©, l’opposant a besoin, en vertu de la lĂ©gislation russe, d’ĂŞtre soutenu dans une ville par un groupe d’au moins 500 Ă©lecteurs pour pouvoir demander Ă la Commission Ă©lectorale centrale de l’inscrire sur la liste officielle des candidats.

Dans l’après-midi, la Commission Ă©lectorale centrale a annoncĂ© avoir dĂ©cidĂ© de prolonger sa journĂ©e de travail, censĂ©e ĂŞtre finie Ă 12H00 GMT dimanche, « en raison d’un grand afflux de candidats souhaitant dĂ©poser leur dossier ».

Vers 13H30 GMT, celui de M. Navalny n’y a cependant pas encore Ă©tĂ© remis, sa porte-parole Kira Iarmych expliquant Ă l’AFP que son Ă©quipe allait le faire plus tard dans la journĂ©e en raison des problèmes techniques liĂ©s Ă l’impression des documents nĂ©cessaires.

– menaces de boycott –

AlexeĂŻ Navalny avait assurĂ© qu’il obtiendrait le soutien d’au moins 500 Ă©lecteurs dans chacune des villes prĂ©vues pour les manifestations, rendant d’autant plus difficile, selon lui, un refus de l’enregistrement de sa candidature par les autoritĂ©s Ă©lectorales, en dĂ©pit de son inĂ©ligibilitĂ©.

Selon les services de l’opposant, ils Ă©taient plus de 900 Ă Ekaterinbourg (Oural), 800 Ă Rostov-sur-le-Don (sud) et plus de 700 Ă Novossibirsk (SibĂ©rie Occidentale). Des manifestations ont eu lieu aussi Ă Saint-PĂ©tersbourg (nord-ouest) et Vladivostok (ExtrĂŞme-Orient).

AlexeĂŻ Navalny a menacĂ© de nouveau dimanche d’appeler au boycott du scrutin si sa candidature n’Ă©tait pas validĂ©e. Il faut « empĂŞcher les Ă©lections si elles sont malhonnĂŞtes », a-t-il averti.

Les autoritĂ©s Ă©lectorales russes rĂ©torquent qu’avec sa condamnation seul « un miracle » lui permettrait d’enregistrer sa candidature.

« Un tel homme doit être président ou participer au moins au débat pour poser les questions difficiles », estime pour sa part Iouri Bertchenko, un participant à la réunion de soutien à Moscou.

« Nous avons besoin d’un nouveau prĂ©sident », a jugĂ© Alexandre Semionov, 18 ans, venu au rassemblement Ă Saint-Petersbourg qui a rĂ©uni un millier de personnes.

A Moscou, entre 200 et 300 personnes ont Ă©galement manifestĂ© dans l’après-midi, Ă l’appel d’un autre opposant Ilia Iachine, qui soutient M. Navalny. Les manifestants ont scandĂ© « Poutine est un voleur » et rĂ©clamĂ© des Ă©lections « honnĂŞtes », avant de se disperser paisiblement, selon un journaliste de l’AFP.

– Poutine ultra-favori –

En dĂ©pit de problèmes comme la corruption, la protection mĂ©dicale de piètre qualitĂ© ou encore un niveau de pauvretĂ© grandissant, les sondages prĂ©voient une très large victoire de Vladimir Poutine, avec des taux d’approbation de 80%.

Nombre de Russes voient en M. Poutine, 65 ans, qui a annoncĂ© ce mois-ci qu’il serait candidat Ă un quatrième mandat, l’homme d’une certaine prospĂ©ritĂ©, notamment grâce Ă la manne pĂ©trolière, et celui du retour de la Russie sur la scène internationale.

InterrogĂ© sur les raisons pour lesquelles AlexeĂŻ Navalny ne concourait pas Ă l’Ă©lection, M. Poutine, a accusĂ© l’opposition de vouloir fomenter un « coup d’Etat », une tentative selon lui vouĂ©e Ă l’Ă©chec.

Alexeï Navalny, condamné de nombreuses fois, a connu de courtes périodes de détention cette année pour des manifestations non autorisées.

Il a mené pendant des mois une campagne qui lui a permis de gagner une fidèle base de soutiens, souvent très jeunes, par le biais de vidéos virales exposant la corruption des élites.

Il a Ă©galement organisĂ© en mars et juin des manifestations d’une ampleur inĂ©dite depuis les protestations de 2011 et 2012, qui ont dĂ©bouchĂ© sur des centaines d’arrestations.