Présidentielle sénégalaise: Affluence massive dans les bureaux de vote installés au Maroc

Les bureaux de vote installés au Maroc pour l’élection présidentielle sénégalaise ont ouvert ce matin à 8h (heure locale) où les ressortissants sénégalais établis dans le Royaume ont afflué massivement pour accomplir leur devoir national.A Rabat, deux bureaux de vote sont mis en place à l’Ambassade du Sénégal où un total de 978 électeurs sont inscrits, a appris APA sur place. Le vote se déroule dans le calme et la sérénité. Des dizaines de ressortissants sénégalais attendent leur tour pour voter dans une atmosphère bon enfant.

Les ressortissants sénégalais ont même accompagné avec eux leurs enfants, une occasion pour leur inculquer les principes et les idéaux de la démocratie et de l’obligation d’accomplir le devoir de voter librement et consciencieusement.

Pour rappel, les autorités consulaires sénégalaises au Maroc ont installé 22 bureaux de vote répartis sur l’ensemble des villes du Royaume pour permettre aux ressortissants sénégalais établis au Maroc d’accomplir leur devoir national.

Ces bureaux de vote ont été mis en place dans 9 villes marocaines : Rabat (2 bureaux de vote), Casablanca (11), Tanger (1), Oujda (1), Dakhla (1), Laayoune (1), Marrakech (2), Fès (1) et Agadir (2), avait annoncé un communiqué du Consultat général du Sénégal à Casablanca, ajoutant que le vote à l’élection présidentielle se déroulera dimanche de 08H00 à 18H00 heure locale.

Les Sénégalais se rendent ce dimanche aux bureaux de vote pour élire leur président parmi cinq candidats, dont le chef de l’Etat sortant, Macky Sall.