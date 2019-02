Présidentielle sénégalaise : Fatick a enregistré un taux de participation de 40% à 15h (Préfet)

Le préfet de Fatick, Ndèye Nguenare Mbodji, saluant le bon déroulement du scrutin présidentiel depuis ce matin dans ce département où a voté le président sortant Macky Sall, a annoncé que le taux de participation avant 15h tournait « autour de 40% ».« A l’heure actuelle, le taux de participation tourne autour de 40% », a déclaré Mme le préfet, contactée au téléphone par APA à 14h28.

Elle souligne que le vote se déroule depuis ce matin dans de « très bonnes conditions, sans difficultés majeures », après l’ouverture des bureaux de vote « pratiquement à 8h dans tout le département ».

C’est le même constat que fait le président de la Commission électorale départementale (Ceda), Ibrahima Cissé, rapportant qu’à « l’heure qu’il est, aucun contrôleur ne m’a fait état de trouble. Ils me disent que tout se passe très bien ».

Toutefois, le maire de la ville Matar Ba, également ministre des Sports, a rencontré quelques difficultés dans son bureau de vote situé au centre Khar Ndoffène Diouf, a noté Ndèye Nguenare Mbodji, précisant que la situation « a été réglée » finalement.

« Quand il s’est présenté dans son bureau de vote, son nom ne figurait pas sur la liste d’émargement. Et quand il a vérifié dans les autres bureaux de vote, effectivement il a retrouvé son nom », a-t-elle expliqué.

Près de son lieu de vote déjà, Matar Ba avait accompagné tôt dans la matinée le chef d’Etat sortant, Macky Sall, qui a voté au centre Thierno Mamadou Sall qui compte « 10 bureaux de vote pour 5469 électeurs », renseigne le préfet du département de Fatick.

Après avoir accompli son devoir civique, le candidat sortant qui brigue un second mandat quinquennal après son septennat a rendu « grâce à Dieu », avant de saluer la « maturité du peuple sénégalais » qui, estime-t-il, s’est mobilisé partout pour aller accomplir son devoir civique.

« J’espère qu’au terme de cette journée, le Sénégal sera le seul vainqueur. Et le président qui sera choisi devra être également le président de tous les Sénégalais. J’espère que ce président, ce sera moi évidemment », a déclaré Macky Sall, vêtu d’un boubou blanc immaculé et entouré de ses proches, dont son épouse, et plusieurs parmi ses sympathisants.

Pour cette présidentielle, il est aux prises avec les candidats Madické Niang, Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko qui ont également accompli leur devoir civique ce matin, respectivement à Touba (centre), Tattaguine (centre-ouest), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).