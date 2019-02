Présidentielle sénégalaise : Idrissa Seck s’impose largement dans deux écoles de Thiès

Le candidat Idrissa Seck a gagné, de manière conséquente, le scrutin dans les écoles Malick Kaïré Diaw (commune de Thiès ouest) et Abdoulaye Yakhine Diop (commune de Thiès est) avec un total cumulé de 5699 voix, a constaté dimanche soir APA.A l’école d’application Malick Kaïré Diaw, Idrissa Seck a obtenu 2148 voix contre 884 pour Macky Sall, 211 pour Ousmane Sonko, 77 pour El Hadj Issa Sall et 19 pour Madické Niang. Dans ce lieu de vote, on dénombre 9 bureaux de vote.

Le candidat de la Coalition « Idy 2019 » a dicté sa loi dans le bureau 4 où il a voté ce dimanche matin. En effet, le président du Conseil départemental de Thiès y a récolté 262 voix contre 112 pour Macky Sall, 24 pour Ousmane Sonko, 9 pour El Hadj Issa Sall et 1 pour Madické Niang.

A l’école Abdoulaye Yakhine Diop où il y a 14 bureaux de vote, Idrissa Seck a aussi largué ses adversaires. L’ancien Premier ministre y a engrangé 3551 voix contre 1541 pour Macky Sall, 255 pour Ousmane Sonko, 105 pour El Hadj Issa Sall et 38 pour Madické Niang.

Avec la combinaison des résultats recueillis aux écoles Malick Kaïré Diaw (commune de Thiès ouest) et Abdoulaye Yakhine Diop (commune de Thiès est), Idrissa Seck arrive en première position avec 5699 voix. Il est suivi du président sortant Macky Sall qui compte 2425 voix. Ousmane Sonko se place sur la troisième marche du podium avec 466 voix. El Hadj Issa Sall se classe quatrième avec 182 voix. Madické Niang occupe la dernière place de ce classement avec 57 voix.

Le vote s’est arrêté à 18 heures. Aussitôt, les forces de l’ordre ont bloqué l’accès aux établissements scolaires sus-mentionnés. Quand les premiers bureaux de vote ont livré leur verdict, nombre de militants et sympathisants d’Idrissa Seck se sont massés devant le portail de l’école Malick Kaïré Diaw pour chanter et danser à la gloire de leur leader.