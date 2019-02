Présidentielle sénégalaise : le scrutin est «normal à 99,47% » (Céna)

Le scrutin du premier tour de l’élection présidentielle au Sénégal, démarré depuis 8h, se passe « de manière globalement satisfaisante » dans le pays et à l’étranger, annonce la Commission électorale nationale autonome (Céna) qui, dans sa première évaluation axée sur «un échantillon significatif de bureaux de vote», fait état d’un «déroulement normal du vote à 99,47 % » aux environs de 14h.Selon la même évaluation dont APA a reçu copie, les bureaux ont ouvert à l’heure à 98,18 %, le matériel électoral est au complet à 99,68 % et la sécurité aux alentours des bureaux de vote est assurée à 99,89%.

Par ailleurs, souligne la Céna, « depuis l’ouverture des bureaux de vote, à 8 h 00, jusqu’aux alentours de 14 h 00, de nombreux électeurs et électrices ont effectué ou continuent d’accomplir leur droit de vote dans le calme, la paix et la discipline ».

Toutefois, « quelques dysfonctionnements sont signalés, avec notamment des électeurs détenant leur carte d’électeur mais ne retrouvant pas leurs noms sur les listes d’émargement des bureaux où ils sont censés voter », reconnait la Céna non sans donner l’assurance que « ces dysfonctionnements ont été pris en charge et sont en voie de règlement avec l’implication des représentants de la CENA sur le terrain et des présidents des bureaux de vote ».