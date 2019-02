Présidentielle sénégalaise : l’Eglise prêche pour un scrutin sans violence

Le Secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix de l’Eglise catholique sénégalaise, l’Abbé Alphonse Seck, a lancé, jeudi à Dakar, un appel pour des élections apaisées et sans violence, demandant en outre à ses compatriotes d’exercer « avec responsabilité » leur devoir civique pour le bien du pays.S’exprimant à l’occasion d’un point de presse marquant le lancement de la Mission d’observation électorale de l’Eglise pour l’élection présidentielle du 24 février prochain, Abbé Alphonse Seck a insisté sur la nécessité pour les organisateurs de la présidentielle de dimanche de faire tout pour que le scrutin se passe « dans la transparence la plus totale, de sorte que la volonté populaire puisse s’exprimer pleinement ».

La mission d’observation de l’Eglise qui fait partie des dix missions nationales accréditées par le ministère de l’Intérieur a reçu des autorités toutes les accréditations et les documents nécessaires à la bonne conduite de son travail, a informé M. Seck.

Cette mission, constituée par la Commission épiscopale Justice et Paix et par le Mouvement national des scouts du Sénégal, en est à sa 4ème campagne d’observation pour le compte de l’Eglise après celles du 1er et du 2nd tours de la présidentielle de 2012 et les législatives de la même année.

Elle va déployer sur le terrain 1.000 observateurs et superviseurs. Ils seront présents sur l’ensemble des sept diocèses du Sénégal, dans les quatorze régions et les quarante-cinq départements avec l’objectif de visiter au moins 6.000 bureaux de vote.

En prélude à cette élection, l’Eglise, en partenariat avec les scouts, a eu à mener, d’après M. Seck, plusieurs campagnes de sensibilisation à l’endroit des jeunes et des moins jeunes sur l’importance de l’exercice de leur devoir citoyen, en refusant de se laisser corrompre pour pouvoir voter librement selon leur conscience.