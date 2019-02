Présidentielle sénégalaise : les résultats provisoires connus jeudi ou vendredi

La Commission nationale de recensement des votes commence, ce lundi, la compilation des résultats du scrutin présidentiel du 24 février 2019, a annoncé son président, le juge Demba Kandji, soulignant que les « résultats provisoires seront proclamés jeudi ou vendredi prochains au plus tard ».« Jeudi ou vendredi au plus tard, il y aura la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Le travail de la commission commence ce lundi. Nous avons déjà les procès-verbaux (PV) des Commissions électorales départementales autonomes (CEDA) de Saint-Louis (nord), Gossas (centre), Guédiawaye (banlieue dakaroise), Malem Hodar (centre), Birkelane (centre), Bambey (centre) et Koungheul (centre) », a indiqué le juge Kandji au cours d’un point de presse.

Il a souligné que tout au long de la soirée, les autres CEDA vont finir la compilation des résultats et envoyer les PV à la Commission nationale de recensement des votes, composée de trois juges et de deux représentants (titulaire et suppléant) de chaque candidat.

Ce faisant, Demba Kandji a invité les observateurs nationaux et internationaux et la presse à s’associer au processus de recensement des votes par la Commission. « D’habitude, on n’invitait la presse qu’à la proclamation des résultats, mais cette fois-ci on a voulu innover en l’associant dès le départ. Vous êtes des témoins privilégiés. Les seuls documents sur lesquels nous travaillons sont reçus des 45 CEDA. Ils sont mis à la disposition de tous les membres de la Commission nationale de recensement des votes, seule habileté à redresser les erreurs ou annuler des résultats », a-t-il dit.

Interrogé sur la proclamation des résultats par les hommes politiques, il a affirmé qu’ils sont « dans leur rôle, moi je suis dans le mien. Ce sont des politiques ».

Mais « personne n’a le droit de proclamer des résultats à part la commission pour les résultats provisoires et le Conseil constitutionnel pour ceux définitifs », a précisé Demba Kandji.

Dimanche dernier, 6 683 043 électeurs étaient appelés aux urnes pour départager les cinq candidats à la présidentielle sénégalaise 2019, dont le président sortant, Macky Sall.

Dans la soirée, le Premier ministre, coordonnateur du pôle programme du candidat Macky Sall a annoncé la victoire de ce dernier avec au moins 57% des suffrages, là où l’opposition a, dans une sortie faite une heure auparavant, a réclamé un second tour.