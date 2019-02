Présidentielle sénégalaise : l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall soutient Idrissa Seck

L’ex député-maire de Dakar, Khalifa Sall apporte son soutien à Idrissa Seck, leader de la coalition Idy 2019 pour la présidentielle sénégalaise dont le premier tour est prévu le 24 février 2019.« (…) j’ai décidé́, en accord avec les partis et organisations membres de Taxawu Senegaal ak Khalifa Ababacar Sall, d’accepter l’offre d’alliance du candidat Idrissa Seck. Ensemble, nous avons décidé́ de sceller un partenariat fondé sur un engagement commun de rupture et de refondation de la gouvernance institutionnelle, démocratique, économique et sociale. Avec Idrissa Seck et avec toutes les forces vives de la Nation, nous allons construire la force de l’élan nécessaire pour réaliser notre ambition commune pour un Sénégal de paix, de progrès, de liberté́, de justice sociale et de solidarité́ », dit Khalifa Sall dans une déclaration datée de ce vendredi 8 février 2019.