Présidentielle sénégalaise : Macky Sall investi candidat par sa coalition

Macky Sall, a été investi candidat pour un second mandat à la tête du Sénégal par la coalition de la majorité présidentielle « Benno Bokk Yaakar », lors d’une cérémonie d’investiture rehaussée notamment par la présence de ses homologues de la Gambie, Adama Barro, de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, du Liberia, George Weah, et de la Mauritanie, Mohammed Ould Abdel Aziz.Le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Aristides Gomes, des représentants du Parti communiste chinois et du parti au pouvoir en Turquie étaient présents à la cérémonie organisée, samedi à Dakar Aréna de Diamniadio, une enceinte sportive prise d’assaut par des milliers de militants et de responsables de la majorité présidentielle.

Aux termes de la résolution du congrès d’investiture lue par Seydou Guèye, le porte-parole de l’Alliance pour la république (APR, parti au pouvoir), la coalition « Benno Book Yaakar- Unis par le même espoir » souligne avoir investi le président sortant Macky Sall afin qu’il continue « son œuvre de construction nationale » entamée depuis son avènement à la tête du Sénégal le 25 février 2012.

Pour leur part, les quatre homologues de Macky Sall, s’adressant à l’assistance, lui ont souhaité la victoire à l’issue d’un scrutin calme. A ce propos, Alassane Ouattara a déclaré »Je souhaite qu’on ait une élection présidentielle apaisée, parce que les élections ont toujours été démocratiques au Sénégal » là où le président Aziz a affirmé : »Je rends hommage à la culture démocratique bien ancrée au Sénégal, tout en étant convaincu que la prochaine élection présidentielle va confirmer cette volonté ».