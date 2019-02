Présidentielle sénégalaise : Macky Sall vante ses réalisations

Le président sortant et candidat à sa propre succession, Macky Sall a vanté, lundi après-midi à Kébémer (nord-ouest), ville d’origine de son prédécesseur Abdoulaye Wade, ses réalisations faites « dans tous les domaines » et s’est dit confiant que ce département va voter pour lui pour un second mandat au scrutin du 24 février 2019.« Si on fait une analyse objective, dans tous les domaines, que ça soit dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les routes, les voies de communications, l’économie, la croissance, … on saura que le Sénégal est un pays en avant. Et il sera un pays qui ira toujours en avant », a dit le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (ensemble pour un même espoir).

En meeting cet après-midi dans ce département de la région de Louga avec plusieurs responsables politiques, il a tancé les opposants qui ternissent son bilan dans les « réseaux sociaux ».

Ainsi, promet-il s’il est réélu, un avenir radieux aux populations de Kébémer à travers « un nouveau système d’éclairage public, un espace numérique ouvert, un réseau d’assainissement moderne ».

« Kébémer sera entièrement désenclavé et complétement connecté », a assuré le chef d’Etat sortant. « Louga est en chantier avec Promovilles (Programme de modernisation des villes), et Promovilles (doté d’un fonds de 280 milliards FCFA) sera ici à Kébémer », a-t-il dit.

Par ailleurs, Macky Sall a salué dans son discours les figures historiques et politiques de cette ville, dont le président Abdoulaye Wade (2000-2012).

Candidat à sa réélection après un premier mandat de sept ans, le président sortant aura en face de lui quatre candidats, en l’occurrence Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et El hadji Issa Sall.

La campagne présidentielle a démarré le 3 février pour ces leaders qui briguent les suffrages des Sénégalais pour la présidentielle de 2019.

C’est dans la zone centre, à Mbacké, que Macky Sall a démarré la sienne avant de passer la nuit à Tivaouane.

Après l’étape de Kébémer aujourd’hui, il fera cap sur Louga avant de terminer son deuxième jour de campagne à Saint-Louis (nord).