Présidentielle sénégalaise: Pastef n’est pas encore en alliance avec Wade (Sonko)

Une alliance entre le Parti démocratique sénégalais (Pds) de l’ex président, Abdoulaye Wade et la coalition Sonko président n’est pas encore à l’ordre du jour, a déclaré, samedi soir à Dakar, le candidat Ousmane Sonko, au sortir d’un entretien avec le pape du Sopi.Toutefois, il a indiqué que si sa coalition pouvait avoir ce soutien « […] ça serait quelque chose d’extraordinaire et de formidable pour nous parce que le président Wade et les membres du Parti démocratique sénégalais ne sont pas des nains en politique ».

Revenant sur l’objectif de sa rencontre avec Me Wade, Ousmane Sonko a signalé que les échanges ont porté sur les questions relatives au processus électoral, notamment le parrainage et le fichier électoral non encore remis aux candidats de l’opposition.

Et à ce propos, il s’est dit « solidarité » au « combat de principe » que mène le président Abdoulaye Wade et sa famille politique. Sonko a, par ailleurs, précisé qu’il « n’est contre aucune alliance politique » si celle-ci ne porte pas sur des conditions de partage du pouvoir en cas de son élection à l’issue de ce scrutin.