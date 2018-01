PrÃ©sidentielle tchÃ¨que: le populiste pro-russe Milos Zeman rÃ©Ã©lu

Le prĂ©sident tchèque sortant pro-russe Milos Zeman, un populiste qui a fait campagne contre l’immigration, a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu samedi pour un deuxième quinquennat, d’après les rĂ©sultats complets du vote.

, 73 ans, a obtenu 51,36% des suffrages contre 48,63% Ă l’acadĂ©micien pro-europĂ©en Jiri Drahos, 68 ans, pour un taux de participation de 66,6%, selon la tĂ©lĂ©vision publique tchèque.

« Cette confiance des citoyens de la RĂ©publique tchèque me remplira d’Ă©nergie au cours des cinq annĂ©es Ă venir et je suis persuadĂ© que cette confiance ne sera pas déçue », a-t-il assurĂ©.

M. Zeman, prĂ©sident du pays membre de l’Otan et de l’UE de 10,6 millions d’habitants — qui a estimĂ© avant le scrutin que la « Russie ne reprĂ©sente pas un risque sĂ©curitaire » –, a reçu peu après sa rĂ©Ă©lection les fĂ©licitations du chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine.

« Les rĂ©sultats des Ă©lections confirment la grande autoritĂ© de M. Zeman en tant qu’homme politique expĂ©rimentĂ© et responsable, rĂ©alisant les intĂ©rĂŞts et les aspirations du peuple tchèque », a Ă©crit le prĂ©sident russe, selon un communiquĂ© du Kremlin citĂ© par les agences de presse russes.

« Vladimir Poutine a soulignĂ© que la Russie apprĂ©cie la position de M. Zeman en faveur du dĂ©veloppement des relations d’amitiĂ© russo-tchèques et d’une coopĂ©ration mutuellement bĂ©nĂ©fique dans plusieurs domaines », a ajoutĂ© le Kremlin.

– Citoyens normaux –

M. Zeman a retrouvĂ© au soir de la victoire ses accents populistes pour s’en prendre aux journalistes et aux hommes politiques, en dĂ©clarant vouloir se battre pour « une citoyennetĂ© active ».

« Je me suis persuadĂ© en effet que non seulement l’intelligence des journalistes mais aussi celle de certains politiciens est sensiblement plus basse que celle des citoyens normaux », a-t-il dit.

M. Drahos, 68 ans, a immédiatement concédé sa défaite et félicité son adversaire, tout en soulignant que le résultat était « très serré ».

« Nous n’avons pas gagnĂ©, mais nous n’avons pas perdu non plus », a poursuivi l’ex-patron de l’AcadĂ©mie des sciences. « Je suis très content de cette vague d’Ă©nergie apparue lors de cette Ă©lection prĂ©sidentielle et qui ne saurait disparaĂ®tre ».

« Je promets que je continuerai Ă mener cette Ă©nergie et cet espoir, je ne quitte pas la vie publique », a conclu cet amateur de chant, avant d’entonner l’hymne national.

– IntĂ©rĂŞts nationaux –

Pour l’analyste Jiri Pehe, « c’est la migration qui a Ă©tĂ© le sujet principal. Zeman (hostile aux migrants) est aux yeux de ses Ă©lecteurs le dĂ©fenseur des intĂ©rĂŞts nationaux tchèques », a-t-il expliquĂ©.

« La migration a Ă©tĂ© sans nul doute un sujet clé », a reconnu M. Drahos, au cours d’un entretien diffusĂ© dans la soirĂ©e Ă la tĂ©lĂ©vision publique CT, après avoir rejetĂ© l’Ă©tiquette d' »inviteur » (de migrants) qui lui avait Ă©tĂ© collĂ©e selon lui par M. Zeman et ses supporteurs.

« Mon opinion dans cette question ressemble en principe Ă celle de Milos Zeman: il faut aider (les migrants) dans leurs pays et il faut protĂ©ger la frontière de l’Union europĂ©enne. Je rejette depuis le dĂ©but les quotas (de rĂ©partition) », a-t-il soulignĂ©.

Le président sortant a bénéficié notamment du soutien des milieux ruraux et des travailleurs manuels, tandis que M. Drahos était le candidat préféré des milieux intellectuels et des grandes villes.

Le scrutin s’est dĂ©roulĂ© aussi sur fond de problèmes du gouvernement minoritaire du milliardaire populiste Andrej Babis, alliĂ© de M. Zeman.

InculpĂ© pour fraude aux subventions europĂ©ennes, M. Babis n’a pas rĂ©ussi Ă obtenir la confiance du Parlement et a prĂ©sentĂ© au prĂ©sident la dĂ©mission formelle du cabinet la semaine dernière.

Revenant Ă la politique d’aujourd’hui, M. Zeman a laissĂ© entendre qu’Andrej Babis pourrait dĂ©sormais diriger longtemps son gouvernement dĂ©missionnaire en attendant d’en former un autre.

« Comme j’ai Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu, je ne vois aucune raison pour mettre la pression Ă Andrej Babis par un dĂ©lai trop court pour la nomination de son gouvernement », a-t-il dit lors d’une confĂ©rence de presse.

M. Babis a affichĂ© sa satisfaction Ă l’annonce de la victoire de son alliĂ©.

« J’étais persuadĂ© que la campagne basĂ©e sur les attaques contre lui (Zeman) ne serait pas couronnĂ©e de succès. Je suis très content de n’avoir pas eu tort », a-t-il dit.