Présidentielle tchèque: le pro-russe Zeman face à un rival pro-européen au second tour

Le prĂ©sident sortant tchèque, le pro-russe Milos Zeman, arrivĂ© samedi nettement en tĂŞte du premier tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle, devra affronter le pro-europĂ©en Jiri Drahos au second tour, les 26 et 27 janvier.

Après le dĂ©pouillement de 99,03 % des suffrages, M. Zeman, 73 ans, connu aussi pour ses opinions pro-chinoises et anti-musulmanes, est crĂ©ditĂ© de 38,77% des suffrages, a annoncĂ© le Bureau national des statistiques, devant M. Drahos, 68 ans, ancien patron de l’AcadĂ©mie des sciences qui en a rĂ©uni 26,50%.

Le second tour « sera un duel serré », a estimĂ© l’analyste indĂ©pendant Jiri Pehe, interrogĂ© par l’AFP.

« Milos Zeman aura un Ă©norme problème. Il est clair que les autres candidats derrière le duo de tĂŞte, c’est Ă dire Pavel Fischer, Marek Hilser et Michal Horacek, voteront Jiri Drahos au second tour », a-t-il ajoutĂ©.

M. Drahos lui-mĂŞme, en se rĂ©jouissant de son rĂ©sultat devant les journalistes, a dit espĂ©rer obtenir « les voix de ceux qui n’ont pas votĂ© pour Milos Zeman » au premier tour.

Il a affirmĂ© que « l’ancrage euro-atlantique de la RĂ©publique tchèque serait l’un des principaux thèmes » de sa campagne.

M. Drahos a évoqué « une certaine fatigue » de Milos Zeman, faisant allusion aux problèmes de santé du président sortant, qui se déplace avec une canne.

Pendant les deux semaines qui le sĂ©parent du second tour, il souhaiterait affronter M. Zeman « face Ă face, lors d’un dĂ©bat », alors que le prĂ©sident sortant a refusĂ© jusqu’Ă prĂ©sent ce genre de discussion publique.

M. Zeman lui a rĂ©pondu immĂ©diatement. « Je n’ai jamais eu peur de participer Ă un dĂ©bat, je suis toujours jeune et toujours plein d’Ă©nergie, et tout dĂ©bat me fait plaisir. Je viens d’entendre Ă la tĂ©lĂ©vision M. Drahos et je vais satisfaire avec plaisir Ă sa demande », a-t-il dit devant les journalistes.

Puis, fidèle Ă son image d’orateur sortant des sentiers battus, il a invitĂ© ses partisans Ă voter au second tour « et prendre avec eux aussi leurs amis, amants et maĂ®tresses ».

« Lors de la prĂ©cĂ©dente prĂ©sidentielle, j’ai obtenu 24% au premier tour et 54% au second tour, et cette annĂ©e dĂ©jĂ 40% au premier tour. Je fĂ©licite Jiri Drahos pour sa belle deuxième place », a encore dit Milos Zeman.

L’ancien ambassadeur tchèque en France, Pavel Fischer, arrive troisième avec 10,19%, suivi de près par l’homme d’affaires et auteur de chansons Ă succès Michal Horacek, 9,14%, et le mĂ©decin Marek Hilser, 8,82%.