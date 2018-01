Présidentielle tchèque: Milos Zeman affronte un test difficile

Les Tchèques se rendent aux urnes vendredi et samedi pour choisir entre leur président sortant Milos Zeman, pro-russe et anti-musulman, légèrement favori, et ses rivaux pro-européens, plus libéraux.

Le scrutin s’annonce difficile pour le vĂ©tĂ©ran de la gauche de 73 ans qui brigue un second quinquennat. Parmi les huit autres candidats en lice, son principal rival est l’ancien chef de l’AcadĂ©mie des Sciences, Jiri Drahos.

« Bien sûr que je suis nerveux », a admis M. Zeman, dans un entretien paru jeudi à la une du quotidien pragois Dnes.

Les sociĂ©tĂ©s tchèques de paris cotaient jeudi M. Zeman de 1,5 Ă 1,67 et M. Drahos de 2,75 Ă 2,95, un plus petit chiffre correspondant Ă une plus haute probabilitĂ© d’ĂŞtre Ă©lu.

Toutefois, selon un sondage rĂ©alisĂ© dĂ©but janvier, l’ex-patron de l’AcadĂ©mie des Sciences, 68 ans et en pleine forme, pourrait l’emporter au second tour, prĂ©vu les 26 et 27 janvier, avec 48,5% contre 44% au prĂ©sident sortant.

– ‘Caractère national’ –

« Je dois ĂŞtre prĂŞt Ă ce que ma position soit très difficile au second tour », a constatĂ© M. Zeman, avant de se plaindre du « caractère national tchèque », qui fait que « ceux qui perdent s’unissent pour faire tomber du podium celui qui les devance trop ».

M. Zeman, qui a refusĂ© de participer aux dĂ©bats Ă©lectoraux, bĂ©nĂ©ficie du soutien des milieux ruraux et des travailleurs manuels. Dans un pays majoritairement hostile Ă l’immigration, il trouve un Ă©cho favorable quand il qualifie la crise migratoire d' »invasion organisĂ©e », et dĂ©crit les musulmans comme « impossibles Ă intĂ©grer ».

Centriste libĂ©ral, M. Drahos, est lui le candidat prĂ©fĂ©rĂ© des intellectuels et des habitants des grandes villes. RĂ©solument pro-europĂ©en, il pense que Prague doit « jouer un rĂ´le plus actif dans l’UE ».

Lors d’un dĂ©bat tĂ©lĂ©visĂ© diffusĂ© jeudi soir, il a attaquĂ© M. Zeman sur sa politique intĂ©rieure.

Un chef de l’Etat devrait « apporter plus de culture Ă la scène politique », a-t-il dit, dans une allusion aux manières brusques du prĂ©sident sortant.

« Pourquoi la chambre basse est-elle tellement plongĂ©e dans les disputes ? C’est la faute au prĂ©sident Zeman », a poursuivi M. Drahos, avant de lui reprocher de soutenir le gouvernement minoritaire de son alliĂ© populiste Andrej Babis et de vouloir « le laisser gouverner tant qu’il veut », bien qu’il soit formellement dĂ©missionnaire.

En effet, le scrutin prĂ©sidentiel se tient parallèlement Ă la formation laborieuse d’un nouveau gouvernement issu des lĂ©gislatives d’octobre 2017.

– Soutien du Premier ministre –

A la mi-dĂ©cembre, M. Zeman a nommĂ© un cabinet minoritaire dirigĂ© par le milliardaire populiste Andrej Babis, qui selon toute vraisemblance n’obtiendra pas la confiance du Parlement.

M. Babis, dont le mouvement centriste ANO détient 78 des 200 sièges au sein de la chambre basse, a apporté jeudi son soutien à M. Zeman.

« C’est une dĂ©claration d’Andrej Babis, non celle du mouvement. Ce n’est pas un appel Ă nos Ă©lecteurs. Si je dis que je voterai Milos Zeman, ce ne sera pas une surprise », a-t-il affirmĂ© jeudi Ă la TV publique.

La Constitution permet au prĂ©sident de faire une deuxième tentative de dĂ©signation du chef du gouvernement et M. Zeman, dont le mandat n’expire que dĂ©but mars, a dĂ©jĂ annoncĂ© qu’il allait encore choisir M. Babis, malgrĂ© des soupçons de fraude aux dotations europĂ©ennes qui pèsent sur lui.

Il a admis que la formation du gouvernement pourrait prendre « des mois », laissant en place l’actuel cabinet minoritaire.

L’homme d’affaires et auteur de chansons Ă succès Michal Horacek, l’ex-Premier ministre de droite Mirek Topolanek, l’ancien ambassadeur en France Pavel Fischer, le mĂ©decin et activiste civique Marek Hilser figurent aussi parmi les rivaux de M. Zeman.

Tout comme Vratislav Kulhanek, ancien patron du constructeur automobile Skoda, Jiri Hynek, directeur de l’Association de l’industrie de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, et Petr Hannig, compositeur et chanteur.

Les bureaux de vote ouvrent à 13H00 GMT vendredi pour fermer à 21H00 GMT. Samedi, ils fonctionneront entre 07H00 et 13H00 GMT. Les premiers résultats significatifs devraient être connus quelques heures après la clôture du scrutin.