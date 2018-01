Présidentielle tchèque: Milos Zeman et ses rivaux

Un ancien prĂ©sident de l’AcadĂ©mie des Sciences, un amateur de jeux devenu homme d’affaires et auteur de chansons Ă succès, un ex-Premier ministre et un diplomate seront les principaux concurrents du prĂ©sident tchèque Milos Zeman, candidat Ă sa propre succession.

Le premier tour du scrutin au suffrage universel direct est prévu vendredi et samedi.

Milos Zeman, provocateur pro-russe et pro-chinois

Economiste de formation, l’homme jovial au sourire ironique et au langage acerbe âgĂ© de 73 ans adore la provocation et se voit souvent accusĂ© de diviser la sociĂ©tĂ© par son orientation pro-russe et pro-chinoise et par son discours parfois grossier voire vulgaire. ApprĂ©ciĂ© par les provinciaux et contestĂ© par les intellectuels, Milos Zeman est farouchement opposĂ© à « tout accueil de migrants », qui risquerait selon lui de crĂ©er un « bouillon de culture propice au terrorisme ». Ex-communiste, après 1989 il fait renaĂ®tre de ses cendres le parti social-dĂ©mocrate avant de devenir prĂ©sident de la Chambre basse (1996-1998) puis Premier ministre (1998-2002) et prĂ©sident depuis 2013. MalgrĂ© ses promesses d’ĂŞtre prĂ©sident des non-privilĂ©giĂ©s, il soutient ouvertement l’homme d’affaires milliardaire Andrej Babis qu’il nomme Premier ministre en dĂ©pit des soupçons de fraude qui pèsent sur lui. La dĂ©marche titubante et un air parfois absent suscitent des interrogations sur l’Ă©tat de santĂ© de ce gros fumeur et amateur d’alcools forts qui souffre de neuropathie diabĂ©tique et d’ennuis d’audition, selon ses mĂ©decins.

Jiri Drahos, académicien et « anti-Zeman ».

Chimiste et patron de l’AcadĂ©mie des Sciences entre 2009 et mars 2017, âgĂ© de 68 ans, il occupe la deuxième place dans les sondages, derrière M. Zeman. Candidat prĂ©fĂ©rĂ© des pro-europĂ©ens et des grandes villes, cet homme Ă lunettes aux cheveux blancs sĂ©duit par son Ă©lĂ©gance et ses manières dĂ©licates. La diffĂ©rence avec le langage de l’actuel locataire du Château de Prague est abyssale.

Ferme partisan de l’appartenance de la RĂ©publique tchèque Ă l’UE et Ă l’Otan, Jiri Drahos se dit cependant opposĂ©, comme d’ailleurs tous les autres prĂ©tendants, aux quotas obligatoires de rĂ©partition de migrants au sein de l’UE. Selon certains sondages, il est le seul Ă pouvoir battre Milos Zeman, lors d’un Ă©ventuel second tour du scrutin. Le fait d’ĂŞtre moins connu dans les milieux ruraux ainsi qu’un manque d’expĂ©rience politique dĂ©savantagent toutefois cet amateur de musique, qui a dĂ©laissĂ© au fil du temps un groupe de « big beat » pour un chĹ“ur de chambre.

Michal Horacek, amateur de jeux et de poésie

La biographie de l’homme qui sillonne le pays depuis l’annonce de sa candidature en novembre 2016 pour « rencontrer et Ă©couter les gens », est rocambolesque: chassĂ© de l’universitĂ© de Prague en plein rĂ©gime communiste dans les annĂ©es 1970 pour avoir contrefait un document nĂ©cessaire pour pouvoir traverser le rideau de fer et se rendre aux Etats-Unis, il se fait pendant un temps maĂ®tre nageur ou magasinier, mais gagne de l’argent surtout comme bookmaker et spĂ©cialiste de jeux de cartes. A la mĂŞme Ă©poque alors qu’il se voit brièvement placĂ© en dĂ©tention, il Ă©crit ses premières paroles de chansons qui le rendront cĂ©lèbre une dizaine d’annĂ©es plus tard. Au moment de la « RĂ©volution de velours » de 1989, il est journaliste renommĂ© et l’un des initiateurs des nĂ©gociations entre les dissidents, dont le futur prĂ©sident Vaclav Havel, et le pouvoir totalitaire. Peu après, il met sur pied la première loterie privĂ©e tchèque Fortuna, dont il vend ses parts en 2004. A 65 ans, ce diplĂ´mĂ© d’anthropologie sociale Ă©value sa fortune Ă près de 15 millions d’euros. Il souhaite que la RĂ©publique tchèque fasse partie du « courant principal » au sein de l’UE.

Mirek Topolanek, libéral pragmatique

L’unique concurrent de Milos Zeman Ă avoir derrière lui une carrière politique, l’ex-chef du parti de droite ODS et Premier ministre entre 2006 et 2009, âgĂ© de 61 ans, n’annonce sa candidature que 48 heures avant la date butoir en novembre, en rĂ©action, selon lui, Ă certaines dĂ©marches du chef de l’Etat qu’il dĂ©sapprouve fortement. Partisan inconditionnel de l’ancrage euro-atlantique de son pays au sein de l’Otan, il prĂ´ne ce qui est selon lui la « nĂ©cessitĂ© de rĂ©former » l’UE, trop bureaucratique Ă ses yeux. Souvent critiquĂ© par ses dĂ©tracteurs pour ses liens avec des lobbyistes et entrepreneurs controversĂ©s, il se prononce pour l’interdiction de « l’islam politique et de la charia ». Connu pour son franc-parler et ses manières parfois abruptes, cet homme Ă la stature impressionnante voit en 2009 son cabinet de centre droit chuter en pleine prĂ©sidence tchèque de l’UE. Depuis, il se consacre aux affaires, surtout dans le secteur Ă©nergĂ©tique.

Pavel Fischer, boy-scout et diplomate

Proche collaborateur de Vaclav Havel en 1995-2003 puis ambassadeur en France en 2003-2010, il reproche Ă Milos Zeman d’avoir donnĂ© Ă la RĂ©publique tchèque une « rĂ©putation catastrophique » Ă l’Ă©tranger. DiplĂ´mĂ© de l’UniversitĂ© Charles de Prague (1984-1990), il fait ses Ă©tudes aussi au Centre International de Formation ChrĂ©tienne Ă Genève (1990-1991) et Ă l’École Nationale d’Administration (ENA) Ă Paris (1998-1999). Pavel Fischer est chevalier de la LĂ©gion d’honneur et commandeur de l’Ordre de Saint-Charles monĂ©gasque. Ă‚gĂ© de 55 ans, cet amateur de musique qui manie fort bien le violon et la guitare et chante d’une voix de basse, se dit largement influencĂ© par les idĂ©es du mouvement boy-scout, en semi-clandestinitĂ© sous l’ancien rĂ©gime totalitaire. « TĂ©nacitĂ© et indĂ©pendance » rĂ©pond-il Ă la question de savoir ce que l’appartenance Ă ce mouvement lui a surtout donnĂ©, et rappelle qu’un autre ancien boy-scout occupait dĂ©jĂ la magistrature suprĂŞme Ă Prague… Vaclav Havel.