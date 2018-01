Présidentielle tchèque: Zeman face aux libéraux

Le vote recommence samedi matin pour l’Ă©lection prĂ©sidentielle tchèque qui met en lice huit candidats libĂ©raux face au chef de l’Etat sortant Milos Zeman, pro-russe et pro-chinois, attaquĂ© la veille par une Femen torse nu qui lui a reprochĂ© son attachement Ă Vladimir Poutine.

Au premier jour du scrutin, vendredi en dĂ©but d’après-midi, la jeune militante, une Ukrainienne selon ce groupe fĂ©ministe radical, s’est soudainement approchĂ©e de M. Zeman peu après l’entrĂ©e de ce dernier dans un bureau de vote.

Elle a criĂ© plusieurs fois « Zeman – Putin’s slut » (Zeman, putain de Poutine), avant d’ĂŞtre maĂ®trisĂ©e au bout de quelques instants par la garde rapprochĂ©e du chef de l’Etat.

Visiblement ébranlé, M. Zeman, 73 ans, de santé fragile et qui marche avec une canne, a quitté le bureau de vote, avec ses gardes du corps et son épouse Ivana.

Il y est revenu au bout de quelques minutes, dĂ©jĂ ressaisi et de bonne humeur, affirmant qu’il se sentait « honorĂ© par le fait d’ĂŞtre attaquĂ© par le mouvement Femen, qui s’en Ă©tait pris Ă©galement au pape ».

– ‘MalgrĂ© Femen’ –

« MalgrĂ© le mouvement Femen », a-t-il affirmĂ©, souriant, en jetant son bulletin dans l’urne.

La « sextrĂ©miste » a Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă vue pour 48 heures et risque d’ĂŞtre traduite en justice pour trouble Ă l’ordre public.

Le vote au suffrage universel direct Ă deux tours s’annonce assez difficile pour M. Zeman, le vĂ©tĂ©ran de la gauche tchèque connu pour ses manières brusques et son hostilitĂ© Ă l’immigration musulmane.

Parmi les huit autres candidats en lice, son principal rival est l’ex-patron de l’AcadĂ©mie des Sciences, le pro-europĂ©en Jiri Drahos.

L’homme d’affaires et auteur de chansons Ă succès Michal Horacek, l’ex-Premier ministre de droite Mirek Topolanek et l’ancien ambassadeur en France Pavel Fischer figurent aussi parmi les prĂ©tendants Ă la magistrature suprĂŞme.

Les sociĂ©tĂ©s de paris donnaient l’avantage Ă M. Zeman sur M. Drahos, au premier tour. Toutefois, selon un sondage, M. Drahos, 68 ans, pourrait l’emporter au second tour prĂ©vu les 26 et 27 janvier, grâce aux reports de voix.

M. Zeman, qui a refusé de participer aux débats électoraux, bénéficie du soutien des milieux ruraux et des travailleurs manuels.

« J’ai votĂ© Zeman, je pense que ses opinions sont les plus consistantes. Les autres candidats, ce n’est qu’une matière informe, je ne vois aucune raison de les choisir », a affirmĂ© Ă l’AFP le Pragois Martin Sauta, sorti d’un bureau de vote.

Centriste libéral, M. Drahos, est lui le candidat préféré des intellectuels et des habitants des grandes villes.

– Unir la sociĂ©tĂ© –

« Le prĂ©sident devrait oeuvrer en vue d’unir la sociĂ©tĂ©. L’actuel prĂ©sident n’unit pas les gens, il les divise », a-t-il dĂ©clarĂ©, après avoir votĂ© Ă Prague.

Selon lui, le chef de l’Etat « devrait apporter de la culture sur la scène politique et oeuvrer pour l’orientation pro-occidentale du pays ».

« On ne saurait dire que Jiri Drahos ait dominĂ© les dĂ©bats Ă©lectoraux mais son principal atout, c’est qu’un grand nombre de gens voient en lui le contraire absolu de ce que reprĂ©sente Milos Zeman », a dit Ă l’AFP un analyste politique indĂ©pendant, Jiri Pehe.

« Il n’Ă©tait pas le plus actif et le plus agressif durant ces dĂ©bats, mais cela ne devrait pas forcĂ©ment lui porter prĂ©judice », a-t-il ajoutĂ©.

Le scrutin prĂ©sidentiel se tient parallèlement Ă la formation laborieuse d’un nouveau gouvernement issu des lĂ©gislatives d’octobre 2017.

A la mi-dĂ©cembre, M. Zeman a nommĂ© un cabinet minoritaire dirigĂ© par Andrej Babis, populiste milliardaire et chef du mouvement centriste ANO, qui selon toute vraisemblance n’obtiendra pas la confiance du Parlement. M. Babis a apportĂ© son soutien au prĂ©sident sortant.

Les quelque 15.000 bureaux de vote fonctionneront samedi entre 07H00 et 13H00 GMT, et fermeront donc Ă temps pour laisser les Tchèques profiter de leur week-end. Les premiers rĂ©sultats significatifs permettant d’entrevoir les deux candidats qualifiĂ©s pour le second tour devraient ĂŞtre connus dans l’après-midi.