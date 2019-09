Présidentielle tunisienne: Kaïs Saïed et Nabil Karoui en tête (résultats provisoires)

Le candidat indépendant, Kaies Saïed et l’homme d’affaires, Nabil Karoui du parti Qalb Tounès, sont en tête du premier tour de l’élection présidentielle tunisienne du 15 septembre 2019, selon les résultats du dépouillement de 40% des procès-verbaux fournis lundi par l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE).Saïed et Karoui obtiennent respectivement 18,9% et 15,0% des suffrages exprimés.

Si les tendances se confirment, le second tour devra opposer deux candidats atypiques. Kaïs Saïed, un universitaire sans parti politique, mais connu pour ses critiques au système de gouvernance du pays, qui n’a tenu ni meeting ni conférence de presse.

D’autre part, Nabil Karoui, 56 ans, en prison depuis le 23 août pour blanchiment et fraude fiscale présumés, s’était résolu à faire sa campagne à partir de sa cellule.

Selon l’organe national chargé des élections qui poursuit la supervision des opérations de dépouillement et de comptage des voix, Abdelfattah Mourou est arrivé troisième du classement avec 13,1%, suivi du candidat indépendant Abdelkarim Zbidi qui obtient déjà 9,9% des suffrages.

Le Premier ministre Youssef Chahed du parti Tahya Tounès et Lotfi Mraihi de l’Union Populaire Républicaine ont recueilli respectivement 7,2 et % 7% des voix pour les 5è et 6è places.

Les 20 autres prétendants, dont deux qui s’étaient retirés de la course vendredi dernier, se retrouvent avec des pourcentages variant entre 6 et 0%.

Le taux de participation a atteint 45,02 %, selon le président de l’ISIE, Nabil Baffoun qui indique que ce chiffre s’établit à 19,7 % pour les Tunisiens résidant à l’étranger.