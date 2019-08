Presse étrangère : 107 journalistes et professionnels de la communication accrédités en Côte d’Ivoire en 2019

Quelque cent-sept journalistes et professionnels de la communication ont été accrédités en Côte d’Ivoire au titre de l’année 2019, a appris APA jeudi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.L’information a été donnée par le ministère ivoirien de la communication et des médias au cours d’une cérémonie de remise symbolique des cartes d’accréditation des journalistes et professionnels de la communication accrédités dans le pays en 2019.

Selon Guillaume Beda, le directeur des partenariats et du développement des médias, 107 journalistes et professionnels de la communication ont été accrédités au titre de l’année 2019 en Côte d’Ivoire contre 110 en 2017 et 94 en 2018.

«Cette carte d’accréditation donne la légitimité à tous les correspondants de la presse étrangère exerçant en Côte d’Ivoire», a estimé M. Beda.

Pour sa part, Martial Adou, le directeur de cabinet du ministre de la communication et des médias, a dit la disponibilité du ministère à lever les difficultés rencontrées par les correspondants de la presse étrangère dans l’exercice de leur profession en Côte d’Ivoire.

« Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à recourir à nous», a insisté le directeur de cabinet du ministre Sidi Touré qui a présidé la rencontre.