Pretoria et Abidjan signent six nouveaux accords de coopération

Les accords de partenariats portent notamment sur le développement social et l’inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements ainsi que les transports.Cette signature d’accords bilatéraux a eu lieu dans le cadre d’une visite d’Etat du président ivoirien, Alassane Ouattara, en Afrique du Sud, du 20 au 23 juillet 2022, au cours duquel il s’est entretenu vendredi avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Les deux chefs d’Etat ont échangé sur la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ainsi que sur les questions régionales et internationales. Ils se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Ils ont également salué « la coopération exemplaire » entre leurs deux pays matérialisée par la signature de six nouveaux accords sur le développement social et l’inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements et les transports.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a souhaité le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ainsi que l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays.

M. Ouattara a appelé de ses vœux l’implantation plus accrue d’entreprises ivoiriennes en Afrique du Sud et d’entreprises sud-africaines en Côte d’Ivoire afin d’intensifier la coopération dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, notamment le cacao et le café, mais aussi dans le domaine artistique.

Le président Cyril Ramaphosa a, pour sa part, salué les efforts admirables et continus de son homologue ivoirien pour le renforcement des relations de coopération entre Abidjan et Pretoria ainsi que son leadership dans la sous-région ouest-africaine et au niveau du continent africain.

M. Ramaphosa a, en signe de fraternité et de l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, élevé le président Alassane Ouattara dans l’Ordre de l’Afrique du Sud, la plus haute distinction sud-africaine.

Les deux chefs d’Etat ont pris part au Forum des Affaires Afrique du Sud – Côte d’Ivoire. Un Forum, placé sous le thème « accélérer le commerce et l’investissement entre l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire par des partenariats renforcés ».