« Rester en vie dans ce pays relève de la pure coĂŻncidence », relève Aziz Tayeb, qui a rĂ©ussi Ă fuir pendant l’attaque de l’hĂ´tel Intercontinental Ă Kaboul, et dit prier pour la centaine de ses collègues qui y sont restĂ©s pris au piège toute la nuit.

Ce cadre du secteur des tĂ©lĂ©coms originaire de Herat (ouest) et ses homologues se trouvaient lĂ pour une confĂ©rence annuelle prĂ©vue dimanche dans un salon de cet hĂ´tel, qui a Ă©tĂ© pris d’assaut samedi soir par quatre assaillants lourdement armĂ©s.

LancĂ©e samedi soir, l’attaque ne s’est achevĂ©e qu’au matin, une fois ces derniers abattus. Selon un bilan provisoire, six personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es – cinq Afghans et une Ă©trangère dont la nationalitĂ© n’est pas prĂ©cisĂ©e.

Aziz Tayeb lui mĂŞme ne pensait pas en rĂ©chapper: « Priez pour moi, je vais certainement mourir », a-t-il plaidĂ©, dĂ©sespĂ©rĂ©, sur Facebook peu après le dĂ©but de l’assaut.

DĂ©crivant la scène quelques heures plus tard pour l’AFP, il dit avoir « vu comment des gens qui une seconde plus tĂ´t Ă©taient en train de s’amuser se mettre Ă hurler et Ă s’enfuir comme des fous, certains atteints par des balles et tombant Ă terre ».

Ce directeur rĂ©gional de la compagnie Afghan Telecom a finalement rĂ©ussi Ă se cacher derrière un pilier puis Ă s’enfuir avec d’autres près de la piscine avant d’ĂŞtre secourus.

Depuis cette cachette, « j’entendais explosion après explosion, des grenades, (les assaillants) utilisaient beaucoup de grenades », raconte-t-il d’une voix Ă©puisĂ©e.

« J’ai vu cinq ou six corps Ă l’extĂ©rieur de l’hĂ´tel alors qu’on nous escortait vers la sortie », ajoute-t-il. « Les deuxième, troisième et cinquième Ă©tages (du bâtiment) Ă©taient en feu. Le cinquième Ă©tait ravagĂ© par les flammes ».

Des images de la chaĂ®ne Tolo News ont montrĂ© des personnes tenter de s’Ă©chapper des balcons Ă l’aide de draps nouĂ©s. Au moins une d’entre elles a lâchĂ© prise et est tombĂ©e.

« Je suis sorti, mais plus d’une centaine de mes collègues et amis sont toujours coincĂ©s entre la vie et la mort. Priez pour eux s’il-vous-plaĂ®t », a Ă©crit plus tard M. Tayeb sur Facebook.

Au moins une personne devant assister Ă la confĂ©rence a pĂ©ri, selon le ministère de l’IntĂ©rieur.

– ‘Enfuis sans se battre’ –

Selon un employĂ© de l’hĂ´tel joint par l’AFP et parlant sous couvert d’anonymat, les gardes de sĂ©curitĂ© de l’hĂ´tel « se sont enfuis sans se battre ».

« Ce sont de nouveaux gardes d’une compagnie privĂ©e, le problème principal est qu’ils n’avaient aucune expĂ©rience dans le contrĂ´le » des individus et des voitures pĂ©nĂ©trant dans le complexe hĂ´telier, a accusĂ© ce comptable de 24 ans qui Ă©tait prĂ©sent au moment de l’attentat.

Il s’agissait d’une nouvelle Ă©quipe sous contrat depuis le dĂ©but de l’annĂ©e avec l’hĂ´tel Intercontinental – qui n’appartient pas Ă la chaĂ®ne internationale Ă©ponyme mais Ă l’Etat afghan – a-t-il expliquĂ©.

Un porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur a confirmĂ© Ă l’AFP que la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement avait Ă©tĂ© confiĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e Ă un groupe privĂ©. La direction de l’Ă©tablissement n’a pu ĂŞtre jointe dans l’immĂ©diat pour commentaire.

Le jeune homme, employĂ© de l’Intercontinental depuis l’âge de 16 ans, avait dĂ©jĂ survĂ©cu Ă une prĂ©cĂ©dente attaque contre l’Ă©tablissement en juin 2011. RevendiquĂ© par les talibans, l’assaut avait fait 21 morts.

« J’Ă©tais dĂ©jĂ lĂ quand cette première attaque s’est produite. Cette fois je savais par oĂą m’enfuir », souligne l’employĂ©.

Depuis l’attentat de 2011, l’hĂ´tel avait renforcĂ© la surveillance pour rassurer ses clients.

Pourtant, une journaliste de l’AFP a constatĂ© samedi matin, quelques heures avant la tuerie, que l’inspection des voitures Ă l’entrĂ©e du complexe Ă©tait inefficace et que la fouille au corps, pour pĂ©nĂ©trer dans le bâtiment, pouvait ĂŞtre aisĂ©ment contournĂ©e en sautant les barrières.

MalgrĂ© sa peur, le jeune homme se dit rĂ©signĂ© Ă garder son poste: « Je vais rester, parce que je n’ai pas d’autre option », avoue-t-il.