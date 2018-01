Printemps de Prague : le rêve brisé d’un « socialisme à visage humain »

PortĂ© par l’arrivĂ©e au pouvoir en TchĂ©coslovaquie d’Alexander Dubcek en janvier 1968, l’espoir d’un « socialisme Ă visage humain » s’est incarnĂ© dans un « Printemps de Prague » avant d’ĂŞtre anĂ©anti par les chars soviĂ©tiques au coeur de l’Ă©tĂ©.

– Dubcek, le ‘socialisme Ă visage humain’

Le 5 janvier 1968, le rĂ©formateur Alexander Dubcek, d’origine slovaque, est Ă©lu Premier secrĂ©taire du Parti communiste tchĂ©coslovaque (PCT) en remplacement de l’impopulaire Antonin Novotny.

Ce dernier est Ă©galement remplacĂ© le 30 mars Ă la tĂŞte de l’Etat par le gĂ©nĂ©ral Ludvik Svoboda.

Dans la foulĂ©e, le PCT se dote d’une nouvelle direction et entĂ©rine un « programme d’action » ouvrant la voie Ă un « socialisme Ă visage humain » reconnaissant le droit de libre expression et une Ă©conomie plus libĂ©rale.

Le 8 avril, un gouvernement de « centre-gauche » est mis en place dirigĂ© par l’Ă©conomiste Oldrich Cernik.

– La presse libĂ©rĂ©e –

La presse prend progressivement sa libertĂ©. La population s’arrache le premier numĂ©ro de la revue « Literarni listy » de l’Union des Ă©crivains, dont plusieurs articles sont signĂ©s d’auteurs prĂ©cĂ©demment censurĂ©s.

« En quelques mois, une des presses les plus ternes, les plus monotones du monde, s’est transformĂ©e en un miroir fascinant d’une sociĂ©tĂ© en pleine crise de dĂ©foulement et de convalescence », Ă©crit l’AFP le 14 avril. La censure prĂ©alable sera officiellement abolie fin juin.

– Crise avec les voisins –

Mais « ce socialisme Ă visage humain » revendiquĂ© par Dubcek est rejetĂ© par les « orthodoxes » tchĂ©coslovaques et affronte l’hostilitĂ© ouverte des maĂ®tres du Kremlin, soucieux de conserver le contrĂ´le d’un satellite Ă la position stratĂ©gique.

En mai, saisie par « la peur de la contagion », l’Allemagne de l’Est (RDA) dénonce « la contre-révolution » de Prague.

Depuis l’URSS, la Pravda fustige à longueur de colonnes les « éléments antisocialistes ».

La crise va s’aggraver Ă la mi-juillet quand les partis « frères » du Pacte de Varsovie (URSS, Allemagne de l’Est, Pologne, Hongrie et Bulgarie) exigent de la TchĂ©coslovaquie une « offensive rĂ©solue contre les forces antisocialistes » et la fin de la libertĂ© de la presse. Dans leur « lettre de Varsovie », ils rĂ©clament l’implantation de troupes du Pacte Ă la frontière sĂ©parant la TchĂ©coslovaquie et la RFA.

En Tchécoslovaquie, la présence depuis fin mai de troupes soviétiques qui s’éternisent après des manœuvres conjointes fait surgir le spectre de la crise hongroise lorsque fin 1956 l’Armée rouge écrasa une insurrection.

Les confĂ©rences de Cierna nad Tisou puis de Bratislava fin juillet-dĂ©but aoĂ»t laissent entrevoir aux dirigeants tchĂ©coslovaques l’espoir que les partenaires du bloc socialiste ont admis l’Ă©volution profonde du pays. Il n’en est rien.

– L’écrasement du Printemps –

Le 20 aoĂ»t Ă 23H00 locales, quelque 200.000 soldats – qui seront bientĂ´t 600.000 – venus de RDA, Hongrie, Bulgarie, Pologne et surtout d’URSS envahissent par surprise la TchĂ©coslovaquie, submergeant sans problème les rares foyers de rĂ©sistance active.

Le lendemain, un journaliste de l’AFP sur place tĂ©moigne: « La tension demeure grande, Ă 7h30 GMT aux abords de l’immeuble de la radio de Prague, cernĂ©, comme le ComitĂ© central et le palais Hradcany, par les blindĂ©s soviĂ©tiques (…) personne ne comprend cette intervention – la stupeur est peinte sur tous les visages ».

Dès le dĂ©but de l’invasion, les principaux dirigeants dont Dubcek et Cernik sont emmenĂ©s de force au Kremlin devant la direction soviĂ©tique qui les somme de signer le « Protocole de Moscou », un diktat qui met la TchĂ©coslovaquie sous sa tutelle et entĂ©rine l’occupation soviĂ©tique. Ils obtempèrent le 26 aoĂ»t.

L’intervention fera en quatre mois plus d’une centaine de morts.

– La « normalisation » –

Le 16 janvier 1969, un Ă©tudiant de 20 ans, Jan Palach, s’immole par le feu sur la place Venceslas en plein centre de Prague pour rĂ©veiller les consciences de ses compatriotes. « Le geste spectaculaire a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par tout un groupe et Jan Palach a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par tirage au sort », relève l’AFP. Il succombe trois jours plus tard.

Le 17 avril, Dubcek est dĂ©finitivement Ă©vincĂ© du poste de Premier secrĂ©taire par Gustav Husak. L’homme lige de Moscou va conduire le processus de la « normalisation » avec des Ă©purations massives, l’interdiction des voyages en Occident et la crĂ©ation du « dĂ©lit contre l’Ă©conomie socialiste ».