Prix Marc-Vivien FoÃ© 2018 : Keita Diao Balde et Moussa KonatÃ© parmi les nominÃ©s

Les attaquants sĂ©nĂ©galais Keita Diao Balde et Moussa KonatĂ© figurent parmi les nominĂ©s pour le prix Marc-Vivien FoĂ©, une rĂ©compense attribuĂ©e chaque annĂ©e au meilleur joueur africain Ă©voluant en ligue 1 française et qu’aucun footballeur sĂ©nĂ©galais n’a remportĂ© depuis sa première attribution en 2009.Les deux SĂ©nĂ©galais, qui ont dĂ©couvert la Ligue 1 française cette saison, se sont distinguĂ©s par leur efficacitĂ© dans la zone de vĂ©ritĂ©.

SociĂ©taire de l’AS Monaco, dauphine du Paris Saint-Germain, Keita Diao Balde est en train de rĂ©aliser une intĂ©ressante saison, mĂŞme si au vu de son Ă©norme potentiel, il a encore une grande marge de progression.

 Transfuge de la Lazio Rome (Italie), l’attaquant sĂ©nĂ©galais a Ă©tĂ© achetĂ© 30 millions d’euros (19,7 milliards FCFA) l’Ă©tĂ© dernier par le club du Rocher.

Cette saison, sous la tunique rouge et blanc de Monaco, le joueur de 23 ans a pris part Ă 19 matchs de Ligue 1 pour un bilan de 8 buts et 5 passes dĂ©cisives. Au total, le virevoltant BaldĂ© a passĂ© 1484 minutes sur les terrains de l’Hexagone et tentĂ© en moyenne 1,4 tir par match. Â

De son cĂ´tĂ©, Moussa KonatĂ©, auteur de 10 buts dans le championnat d’Ă©lite français, est tout simplement le meilleur buteur sĂ©nĂ©galais des cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France).

L’attaquant de pointe du promu Amiens qui a disputĂ© 22 matchs, soit 2004 minutes de jeu, a aussi dĂ©livrĂ© une passe dĂ©cisive. Les AmiĂ©nois, qui occupent actuellement la 13ème du classement avec 37 points au compteur, ont quasiment assurĂ© leur maintien.

Le milieu de terrain ivoirien Jean MickaĂ«l Seri est le dernier vainqueur du prix Marc-Vivien FoĂ©. Pour l’Ă©dition 2018 dont les rĂ©sultats seront connus le 14 mai prochain, Karl Toko Ekambi est le grandissime favori.

L’attaquant camerounais du SCO ANGERS affiche des statistiques reluisantes : 17 buts et 5 passes dĂ©cisives en 27 journĂ©es de Ligue 1.

Du nom du footballeur camerounais dĂ©cĂ©dĂ© en plein match le 26 juin 2003,  le Prix Marc-Vivien FoĂ© est une crĂ©ation de Radio France Internationale (RFI) qui l’organise dĂ©sormais avec la collaboration de France 24.

Les 13 nominés :

Keita Diao BALDE (AS MONACO, SĂ©nĂ©gal), Mathieu DOSSEVI (FC METZ, Togo), Max-Alain GRADEL (TOULOUSE FC, CĂ´te d’Ivoire), GaĂ«l KAKUTA (AMIENS SC, RD Congo), Wahbi KHAZRI (STADE RENNAIS, Tunisie), Moussa KONATE (AMIENS SC, SĂ©nĂ©gal), Nicolas PEPE (LOSC LILLE, CĂ´te d’Ivoire), Jean MickaĂ«l SERI (OGC NICE, CĂ´te d’Ivoire), Julio TAVARES (DIJON FCO, Cap-Vert), Karl TOKO EKAMBI (SCO ANGERS, Cameroun), Bertrand TRAORE (OLYMPIQUE LYONNAIS, Burkina Faso), Hamari TRAORE (STADE RENNAIS, Mali), AndrĂ©-Frank ZAMBO ANGUISSA (OLYMPIQUE DE MARSEILE, Cameroun)

Le palmarès : Â

2009: Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc), 2010: Gervinho (Lille/CĂ´te d’Ivoire), 2011: Gervinho (Lille/CĂ´te d’Ivoire), 2012: Younès Belhanda (Montpellier/Maroc), 2013: Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne/Gabon), 2014: Vincent Enyeama (Lille/Nigeria) 2015: AndrĂ© Ayew (Marseille/Ghana),  2016: Sofiane Boufal (Lille/Maroc) 2017 : Jean MickaĂ«l Seri (Nice/CĂ´te d’Ivoire)