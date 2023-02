Prix Margaret 2023 : la Camerounaise Nelly CHATUÉ-DIOP parmi les finalistes

La Journée de la Femme Digitale (JFD) a dévoilé le jeudi 9 février 2023 les 18 finalistes du prix les Margaret.

Placé sous le thème « Invest in Her », le Prix Margaret ouvert aux entrepreneuses d’Europe et d’Afrique, a récemment rendu public la liste des finalistes pour l’édition 2023. Ce sont donc 18 jeunes femmes qui ont été retenues.

Nelly Chatue-Diop l’entrepreneure fintech camerounaise, CEO d’Ejara est en lice. Elle intervient dans la catégorie « Entrepreneure Afrique », face à la kenyane Maryanne Gichanga, Co-fondatrice & CEO Agritech Analytics et la Gabonaise Alvine Yeno, conceptrice de la plateforme numérique communautaire dédiée à la facilitation de don de sang, «Ntchina».

Parmi ces finalistes, six d’entre elles remporteront le prix les Magaret et bénéficieront du programme d’accélération de croissance JFD : une exposition médiatique valorisée à 1 million d’euros pendant 1 an, des opportunités de prises de parole à des événements internationaux, des sessions de coaching, mentoring avec les partenaires JFD, une assurance prévoyance, des mises en relation, un accompagnement, des bourses d’études pour les Juniors, etc.

« Nous avons constaté une participation massive des jeunes filles avec des candidatures qui ont triplé en 2023 pour la catégorie Junior. Une excellente tendance qui témoigne d’un désir croissant de cette nouvelle génération d’influencer, par le digital, un futur qu’elle souhaite meilleur. », se réjouit Delphine Remy-Boutang, présidente du Jury du Prix les Margaret.