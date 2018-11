Prix sport et études: A’Salfo invite les footballeurs amateurs à « aller à l’école d’abord »

Traoré Salif dit A’Salfo, leader emblématique du mythique groupe musical ivoirien Magic System, a exhorté vendredi à Abidjan les footballeurs amateurs à « aller à l’école d’abord » pour acquérir l’instruction nécessaire qui pourra les aider dans leur carrière et leur vie sociale.« Allez à l’école d’abord, car cela est bon pour tout le monde (. ..). Tout le monde peut ne pas avoir le succès, mais le savoir est très important », a déclaré A’Salfo, lors d’une cérémonie de remise de récompenses à la clôture de la 1ère édition du Prix sport et études.

L’école, dira-t-il, est « obligatoire pour notre vie ». Lanfiara Management Sport (LMS), initiateur de ce prix insinue à travers son slogan « football d’accord, l’école d’abord ; moi je dirai ballon, c’est bon, mais l’école c’est mieux ».

A’Salfo est le parrain de cette première édition du Prix sport et études, un projet qui vise à permettre aux jeunes de réaliser leur rêve de devenir de célèbres joueurs à l’instar de Drogba ou de Eto’o, tout en étant nantis de ressources pour ouvrir leurs horizons et leur champ d’analyse.

Le manager général de LMS, Abdoulaye Diabaté, a souligné que ce prix se veut une plateforme qui permette un tandem entre sport et études afin d’assurer une trajectoire académique et la construction d’une éducation multidimensionnelle aux pensionnaires des écoles de formation sportive.

M. Diabaté, agent FIFA, envisage de réaliser un complexe sportif alliant étude et différentes disciplines sportives dans la localité d’Attinguié, à 15 Km à l’Ouest d’Abidjan. Un centre ambitieux qui respecte les standards internationaux.

La représentante du ministre ivoirien des Sports, Mme Simone Ayeri, a salué cette initiative qui s’avère une réponse à l’insertion sociale et à la problématique de l’immigration clandestine, assurant de la volonté de l’Etat d’accompagner le secteur par « une règlementation claire ».

La cérémonie de récompenses a réuni des personnalités du monde sportif mondial, notamment Pape Diouf, consultant et ancien président de l’Olympique de Marseille (France), et Adjovi Boco, ex-international et co-fondateur de l’école de football Diambars, au Sénégal.

Pour Pape Diouf, « la démarche est à louer », toutefois la question de l’immigration clandestine des jeunes footballeurs doit être vu sous un prisme plus global. Selon lui, « l’immigration est une problème d’État qui ne concerne pas seulement le sport ».

Quant à Adjovi Boco, il a invité les dirigeants africains à « créer des infrastructures » afin de permettre le développement de « compétences et faire mieux que ce qu’ on peut trouver en Europe ». Il a d’ailleurs fait remarquer qu’il existe 182 métiers dans le football professionnel.

M. Adjovi a reçu un prix spécial en tant que promoteur de centre de formation conciliant sport et études. Et ce, en raison du business modèle établi à travers l’Institut Diambars, qui est un centre de formation de référence sur le continent.

Sur 2.000 jeunes footballeurs mobilisés, âgés de 12 à 16 ans, seulement 20 ont été récompensés. Le lauréat a été Abdoul Zakary, qui a obtenu une moyenne pondérée étude-sport de 17,86. Il se classe devant Traoré Oumar (15,37), Kouamé Osée Salomon (14,84) et Soro Nambagui (13,76).

La seconde édition du Prix sport et études est prévue pour octobre 2019. La première édition s’est déroulée du 3 au 9 novembre 2018 à travers un tournoi de football qui s’est tenu à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).