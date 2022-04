Prix Voix d’Afrique : deux Camerounaises parmi les 4 finalistes

Les 4 finalistes de la 3è édition du prix « Voix d’Afrique » sont connus. Le lauréat de cette récompense littéraire initiée par les Editions JC Lattès et RFI sera dévoilé en septembre 2022.

Ils sont Sénégalais, Camerounais et Marocain, et rêvent tous d’être désignés en Septembre prochain par le jury. Il s’agit du Sénégalais Ousmane Macodou pour son roman « la légende de la Dette », de la Camerounaise Audrey Yangan pour « Le Roi muet », d’une autre Camerounaise, Lontsi Clémence pour « Medium » et du Marocain Ahmed Al-Bouchiki, Marocain pour « Des cygnes et des caméléons ».

Ce concours d’écriture s’adresse à toute personne majeure et de moins de 30 ans n’ayant jamais été publiée et résidant dans un pays d’Afrique. Plus de 14 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme depuis le lancement de la première édition du concours.

Initié par les éditions JC Lattès et RFI, en partenariat avec la Cité internationale des arts, Voix d’Afriques est un prix littéraire destiné à faire émerger les jeunes auteurs et auteures de langue française du continent africain. Un prix pour soutenir et mettre en lumière les nouvelles voix littéraires africaines, des romans reflétant la situation d’un pays, une actualité politique, économique ou sociale ou des textes plus intimistes.

Le gagnant bénéficiera, avant la publication de son roman, d’un travail d’édition de son texte avec les éditions JC Lattès. A ce titre, le lauréat s’engage à collaborer activement avec l’équipe éditoriale dans les travaux préalables à l’édition de son roman, afin que la publication de celui-ci se fasse dans les meilleures conditions.

L’ouvrage lauréat sera publié dans un délai de quatre à vingt-quatre mois, après la désignation du lauréat, sous réserve du respect de ses obligations par le lauréat et de l’acceptation par l’organisateur et de la signature du contrat d’édition par le lauréat.