Procès de l’assassinat d’Hélène Pastor: huit condamnés et deux acquittés

Commanditaire, organisateur, intermédiaires, complices ou exécutants: 10 personnes ont comparu depuis le 17 septembre devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour l’assassinat de la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son chauffeur, dont huit ont été condamnées, et deux acquittées.

+ LE COMMANDITAIRE

Wojciech Janowski a été reconnu coupable d’avoir commandité les meurtres d’Hélène Pastor et de son chauffeur Mohamed Darwich et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Né à Varsovie et arrivé à Monaco sans le sou, Wojciech Janowski est au moment des faits consul honoraire de Pologne à Monaco, et se présente comme un homme d’affaires qui a réussi. Ses affaires sont en réalité loin d’être florissantes. Selon l’accusation, le cancer dont souffre sa compagne Sylvia Ratkowski, la fille d’Hélène Pastor, avec laquelle il n’est pas marié, lui fait craindre début 2012 de tout perdre si elle mourait et le pousse à organiser le double assassinat. Ses avocats assurent qu’il a voulu protéger sa compagne, malmenée psychologiquement par sa mère.

+ L’ORGANISATEUR :

Pascal Dauriac, le coach sportif du couple Janowski/Ratkowski, a quant à lui été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Manipulé, selon ses dires, par Wojciech Janowski, qui lui a dépeint Hélène Pastor comme un « monstre » tyrannique ruinant la santé de sa fille, il a planifié le guet-apens mortel via son beau-frère, Abdelkader Belkhatir.

+ L’INTERMÉDIAIRE :

Abdelkader Belkhatir a joué le rôle d’interface entre Pascal Dauriac et les autres protagonistes de l’affaire en mettant en relation son beau-frère avec le futur « guetteur » du double assassinat, Al Haïr Hamada. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

+ LES EXÉCUTANTS ET LEURS COMPLICES

– Le guetteur, Al Haïr Hamada, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s’est rendu à Nice, le 6 mai 2014 pour servir de guetteur au moment où Mme Pastor et son chauffeur quittaient l’hôpital de Nice et est aussi celui qui a recruté le tireur.

– Le tireur, Amine Saïd Ahmed, recruté quelques heures à peine avant les crimes, a aussi été condamné à la perpétuité. Il a toujours nié sa participation aux faits.

– Salem Youssef, ex-gendarme, a été condamné à 12 ans de prison. Il avait accompagné Hamada à Nice pour faire des repérages, devait être le tireur mais avait renoncé. Il avait fourni les cartouches utilisées lors du crime.

– Deux autres proches d’Hamada, Anthony Colomb et Omer Lohore, ont en revanche été acquittés. Selon l’accusation, le premier avait accompagné Hamada pour récupérer le fusil à canon scié du crime, et le second avait mis en contact, Hamada et Amine Saïd Ahmed.

+ DEUX DERNIERS ACCUSES

– La nièce de Wojciech Janowski, l’avocate Katarzyna Janowska, a été condamnée à six mois avec sursis pour avoir fourni une carte Sim à son oncle en prison. Elle a en revanche été acquittée de l’accusation de subornation de témoins.

– Emprisonné un temps avec Pascal Dauriac, puis avec Wojciech Janowski, Francis Pointu a été condamné à deux ans de prison ferme pour un faux témoignage établi en faveur de l’homme d’affaires polonais.