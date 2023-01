Procès du 28 septembre : le colonel Blaise Goumou se disculpe et accuse Toumba Diakité

En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit sur fond de révélations et accusations entre dirigeants de l’ancienne junte militaire, le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD).Après sa premiere comparution le mercredi 25 janvier, le colonel Blaise Goumou était encore à la barre ce lundi 30 janvier, dans le cadre du procès du 28 septembre 2009. Dans sa déposition l’officier de la gendarmerie guinéenne a nié, une nouvelle fois, avoir pris part au massacre des 157 personnes et au viol d’une dizaine de femmes.

Au moment des faits, Blaise Goumou était membre des Services Spéciaux, une unité chargée des renseignements et des enquêtes sur les narcotrafiquants et le grand banditisme, dirigée à l’époque par un de ses co-accusés, le capitaine Moussa Tiegboro Camara.

L’officier de la gendarmerie a reconnu sa présence au stade du 28 septembre le jour des faits, mais rejette la faute sur Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba et ses hommes. « J’ai vu Toumba et ses hommes tirer et entrer au stade », a insisté l’accusé qui s’est lavé à grande eau.

La partie civile a essayé de démontrer l’implication de l’officier dans la commission des massacres du 28 septembre.

Selon l’un de ses avocats, Me Amadou DS Bah, les hommes qui étaient sous la responsabilité de Tiegboro ont perpétré cette tuerie au même titre que les bérets rouges et les milices de « Kaléya », des recrues considérées à l’époque comme les bras armés de Moussa Dadis Camara pour se maintenir au pouvoir.

La partie civile explique que le mode opératoire consistait à commettre ces crimes avec des armes blanches. « C’est pour cette raison que certains avaient des machettes, d’autres des couteaux et des baïonnettes. Plusieurs personnes ont été tuées par armes blanches pour camoufler les blessures et empêcher des examens d’éventuels examens balistiques », a ajouté la robe noire qui accuse Moussa Dadis Camara d’être « l’artisan principal des massacres ». « Il voulait se maintenir au pouvoir », charge-t-il l’ancien chef de la junte (2008-2009).

Pour les avocats du colonel Blaise Goumou, la partie civile n’a pas de preuves prouvant l’implication de leur client dans la commission de cette tuerie de masse.

« Aucune partie civile n’a dénoncé ni identifié Blaise Goumou en train de commettre une telle infraction à la loi pénale. Ils ont fouillé, ils n’ont rien vu.. », a déclaré Me Yaramocé Saoromo qui promet de livrer une version réelle des faits pour démontrer juridiquement la « non culpabilité de leur client, afin qu’il puisse bénéficier d’un acquittement ».

A la demande de l’accusé « fatigué », l’audience a été renvoyée au mardi 31 janvier 2023 pour la suite des débats.