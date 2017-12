ProcÃ¨s du braquage de la BCEAO : le verdict attendu pour le 18 janvier

L’ex-Premier ministre du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, Gilbert AkĂ© N’Gbo et son ex-ministre de l’Economie et des finances, DĂ©sirĂ© Dallo ainsi que sept huissiers de justice poursuivis pour des faits de ‘’braquage » de l’agence nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) commis pendant la crise postĂ©lectorale ont comparu, mardi, devant le Tribunal de 1Ăšre Instance d’Abidjan-Plateau.A la suite des diffĂ©rents interrogatoires des prĂ©venus et plaidoiries qui ont durĂ© plus de quatre heures, le prĂ©sident SombĂ© MĂ©ĂŻtĂ© a renvoyĂ© le verdict au 18 janvier 2018 Ă 15 heures.

Les prĂ©venus ont, en bloc, dĂ©clarĂ© ne pas se reconnaĂźtre dans les faits Ă leur charge. Ouvrant la sĂ©rie des interrogatoires, l’ex-Premier ministre AkĂ© N’Gbo, fixant le juge dans les yeux, a demandĂ© ‘’qu’ai-je fait  pour ĂȘtre devant vous ici ? ‘’.

‘’Pour avoir servi  les Ivoiriens, j’ai Ă©tĂ© accusĂ© de tous les mots et les maux. Au-delĂ des maux, j’ai Ă©tĂ© accusĂ© de tous les crimes, allant jusqu’Ă l’atteinte de la sĂ©curitĂ© de l’Etat, insurrection, Ă la rĂ©bellion.  Je suis passĂ© devant les Assises au final, rien de tout çà . Je n’ai pas usurpĂ© mes fonctions, je n’ai jamais tentĂ© de renverser un gouvernement», a expliquĂ© Ă la barre M. AkĂ©, ajoutant qu’il a exercĂ© ses fonctions de Premier ministre ‘’en toute lĂ©galitĂ© dans l’intĂ©rĂȘt de mon pays ».

Pour l’ancien argentier du rĂ©gime de Laurent Gbagbo, DĂ©sirĂ© Dallo, il a ‘’permis Ă l’Etat de fonctionner », prĂȘt ‘’Ă refaire » si l’occasion se prĂ©sentait Ă nouveau.

‘’Du 6 dĂ©cembre 2010  au 30 mars 2011, j’ai agi dans la lĂ©galitĂ©. J’ai servi mon pays, la CĂŽte d’Ivoire pour que l’Etat fonctionne », a relatĂ© DĂ©sirĂ© Dallo.

L’ex-ministre de l’Economie et des finances se disant mĂȘme ‘’victime » de la crise postĂ©lectorale.

‘’Chez moi, tout a Ă©tĂ© dĂ©truit par les hommes en armes. AprĂšs le 30 mars, c’Ă©tait le chaos qui a Ă©tĂ© installĂ© en CĂŽte d’Ivoire. La BCEAO n’a rien perdu. En CĂŽte d’Ivoire on se connaĂźt, l’Etat a fonctionnĂ© normalement, au niveau de l’ordonnancement des exĂ©cutions publiques. Tout est là », a insistĂ© M. Dallo.

‘’Je n’ai rien dĂ©truit, ni volĂ©, Monsieur le prĂ©sident. J’ai permis Ă l’Etat de fonctionner (
). Vous ĂȘtes face Ă votre destin.  Votre dĂ©cision peut dĂ©truire la vie d’une famille ou permettre Ă des familles de renaĂźtre. Que votre dĂ©cision soit en accord avec votre Ăąme », s’est dĂ©fendu l’ex-ministre de l’Economie.

Cette décision sera rendue le 18 janvier prochain. Laurent Gbagbo en jugement à la Cour pénale internationale (CPI) et son ancien ministre du budget, Katinan Koné en exil au Ghana, sont, également, visés par cette procédure.

Les chefs d’accusation qui pĂšsent sur l’ex-prĂ©sident ivoirien et ses camarades sont les suivants : ‘’vol en rĂ©union par effraction portant sur des caves Ă la BCEAO et des numĂ©raires ; complicitĂ© de vol en rĂ©union par effraction ; destruction d’une installation appartenant Ă autrui ; dĂ©tournement de deniers publics ».

 Les sept huissiers sont poursuivis pour ‘’atteinte Ă la sĂ»retĂ© de l’Etat, attentat ou complot contre l’autoritĂ© de l’Etat, constitution de bande armĂ©e, direction ou participation Ă une bande armĂ©e, participation Ă un mouvement insurrectionnel, atteinte Ă l’ordre public, coalition de fonctionnaires ».

En plus de leur prĂ©sence physique sur les lieux, ces hommes de droit ont par leurs Ă©crits, donner, selon l’accusation, un cachet juridique Ă l’acte  de l’ex-prĂ©sident  Laurent Gbagbo et ses ministres .