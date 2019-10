Proclamation des lauréats du Prix Chinguitt en Mauritanie

Les noms des lauréats du Prix Chinguitt, le plus prestigieux du genre en Mauritanie, ont été proclamés dans les différentes disciplines concernées, lundi à Nouakchott.Ainsi, le prix des sciences et techniques a été attribué en partage aux chercheurs Mohamed Abdel Wedoud Ould M’hamed et Mohamed Vadel Deida, a indiqué le Conseil du prix Chinguitt dans un communiqué.

Ces derniers ont été primés respectivement pour un travail sur « la préparation et la caractérisation des nanoparticules et l’étude de leur pouvoir d’absorption et application à la production d’eau potable (dépollution, dessalement, etc.) » et un autre sur « la préparation et la caractérisation chimique et physico-chimique de la partie soluble de l’exsudat de commiphora Africana après purification poussée ».

Le communiqué a ajouté que le prix des études islamiques est revenu, en partage également, aux travaux sur « l’approche qui permet d’accéder aux étapes des fondamentaux » du Dr. Mohammed Yahya O. Med Abdallahi Ould Limam et sur « le rôle des Us et Mœurs dans les jugements définis dans le traité de Khalil » du Dr. Mohammed Lemine O Med Mahmoud.

Quant au prix de la littérature et des arts, il a été accordé à une recherche sur « la culture chinguitienne en Afrique de l’Ouest jusqu’au 20e siècle » du Dr Mariem Mint Abdella Bin Babadine.