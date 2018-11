Produits pétroliers : une entreprise libyenne annonce 3 milliards FCFA d’investissement en Côte d’Ivoire

Le distributeur panafricain de produits pétroliers « Ola Energy », anciennement connu sous la marque « Groupe Oilybia» prévoit un investissement minimum de 3 à 5 milliards FCFA pour les deux prochaines années en Côte d’Ivoire où il possède quatre-vingt-huit stations-service, a appris APA de source officielle.« En Côte d’Ivoire, on aura au minimum entre 3 et 5 milliards FCFA d’investissement pour les deux prochaines années. Cet investissement, c’est pour la remise en l’état et l’ouverture de nouvelles stations-service selon les normes», a annoncé jeudi à Abidjan, Elyes Chérif, le directeur général de cette société à la faveur d’une cérémonie de présentation de la nouvelle marque et de la nouvelle identité visuelle de son institution.

« Le nom de la société change en passant de Oilybia à Ola Energy avec un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle », a fait savoir M. Elyes expliquant que ce changement répond au besoin de « changer l’image » de la société et de « mettre l’accent davantage sur l’excellence du service client, tout en offrant de nouvelles gammes de produits et services».

Selon lui, il ne s’agira pas seulement de peindre et de changer les couleurs de sa société, mais, de mettre en place des installations plus modernes. « Notre objectif, c’est d’être les premiers. Nous avons des plans de développement très ambitieux qui sont sur une période de cinq ans», a-t-il souligné.

Le groupe « Ola Energy», ex-Oilybia, a un réseau de distribution panafricain de carburant constitué de 1100 stations-service à travers 17 pays africains dont la Côte d’Ivoire où il dispose de 88 stations-service.

La nouvelle marque verra le jour d’abord dans plusieurs stations-service pilotes à travers huit pays du réseau dont la Côte d’Ivoire avant de se déployer progressivement sur l’ensemble du réseau de la société.