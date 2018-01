Le programme de la mission d’inspection de la CAF au Cameroun

Les membres de ladite mission se rendront dans les villes censées accueillir les matchs de poules de la CAN 2019.

Les membres de la première mission d’inspection de la Confédération africaine de football sont attendus au Cameroun dès le 11 janvier. Ils doivent y séjourner jusqu’au 23 janvier. Pendant une dizaine de jours, la délégation d’inspecteurs de la CAF va évaluer le niveau des chantiers des infrastructures devant accueillir la Coupe d’Afrique des Nations à 24 équipes prévue au Cameroun en juin 2019.

D’après la Crtv, la mission devrait opérer une descente sur le chantier de construction du stade d’Olembé le 12 janvier. Le 13, elle visitera le stade Omnisports de Yaoundé. Les 14 et 15 janvier, les inspecteurs se rendront à Garoua, puis à Bafoussam les 16 et 17 janvier.

La mission d’inspection ira ensuite à Douala (18 et 19 janvier), puis à Limbé (20 et 21 janvier). La restitution de cette visite aura lieu au Centre d’excellence de la CAF le 23 janvier, date à laquelle la délégation est censée quitter le Cameroun.

Une rĂ©union prĂ©paratoire Ă cette mission d’inspection de la Can s’est tenue lundi Ă YaoundĂ© avec la participation des prĂ©sidents des comitĂ©s techniques des sites du ComitĂ© d’organisation de la Can 2019. Elle Ă©tait prĂ©sidĂ©e par le ministre des Sports et de l’Education physique, Pierre IsmaĂ«l Bidoung Mkpatt. Celui-ci devrait donner une confĂ©rence de presse ce mercredi 10 janvier pour donner des prĂ©cisions sur le programme de la mission d’inspection de la CAF.