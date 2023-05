Programme économique et financier : une mission du FMI au Cameroun

La mission du FMI conduite par Madame Cemile Sancak, a été reçue ce lundi 08 mai 2023 à Yaoundé, par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey.

Une mission du FMI a été reçu au ministère de l’Economie pour la 4ème revue du Programme Economique et Financier (PEF) conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour la période 2021-2024, appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC).

Les parties se sont entretenues sur les performances du Programme Economique et Financier (PEF) conclu avec le Fonds Monétaire International pour la période 2021-2024, appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC). L’évolution récente et les perspectives de l’économie camerounaise étaient également au menu des échanges.

Selon l’agenda de la mission, plusieurs autres sujets dignes d’intérêt étaient relatifs à la politique de fixation des prix et subventions aux produits de grande consommation ; La SND30, politique budgétaire et stratégie d’endettement à moyen terme ; la priorisation, l’évaluation, la maturation, la mise en œuvre et le suivi des projets d’investissement, entre autres.

Au sortir de l’audience, Cemile Sancak a indiqué qu’un accent a été mis sur les conditions nécessaires à prendre pour le développement du secteur privé en particulier et sur l’économie camerounaise en général. Elle a aussi affirmé que dans le cadre du cadrage macro-économique, les autorités camerounaises travaillent sur une loi de finances rectificative du budget 2023. S’agissant de la loi de finances 2024, le Cameroun travaille sur plusieurs réformes pour améliorer la collecte des recettes, l’efficacité de la dépense publique et le renforcement de la gouvernance, entre autres.