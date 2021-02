Programme Young Leaders : la French-African Foundation lance l’appel à candidatures

La French-African Foundation a lancé, mercredi 17 février, son programme Young Leaders destiné à identifier et rassembler les jeunes talents africains et français engagés, porteurs de projets et souhaitant s’investir pour contribuer à un changement en Afrique et en France. L’appel à candidature sera clôt le 21 mars.

L’édition 2021 connaît de nouvelles modalités. La French-African Foundation a triplé l’effectif de la nouvelle promotion. Cette année, à l’issue du processus de sélection, 100 Young Leaders africains et français, âgés de 28 à 40 ans, seront sélectionnés en respectant la parité hommes-femmes. La composition de la nouvelle promotion sera dévoilée en mai.

Après les résultats, les lauréats seront répartis en deux groupes de 50 personnes, chacun participant à une session participative d’une durée de cinq jours, en France ou au Sénégal, sur le thème de la résilience. Les échanges de la session seront traduits, vers mars 2022, sous forme d’un rapport intégrant des recommandations qui sera par la suite destiné aux décideurs nationaux et internationaux, publics et privés.

La French-African Foundation a pour mission d’identifier les talents les plus prometteurs sur la scène économique, politique, universitaire, sociale et culturelle franco-africaine, et de soutenir le potentiel de leadership et de management de cette nouvelle génération, notamment à travers son programme phare Young Leaders.