Projet C-Jeune : 36 jeunes gens formés à l’enrôlement des futurs pensionnaires

Quelque 36 jeunes qui mèneront l’opération d’enrôlement des clubs, des dirigeants ou encadreurs et des joueurs du Projet C-Jeune ont été formés à la maîtrise de ce processus, jeudi, au Centre National Technique de Football (CNTF) de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan), a appris APA, de sources officielles.Selon la note d’information transmise à APA, cette opération vise à donner une crédibilité au Projet C-Jeune dans l’optique de lui permettre de se développer et de s’autofinancer. « 36 jeunes dont 12 filles et 24 garçons, tous issus des 13 communes d’Abidjan, étaient concernés par ce séminaire qui a duré toute la journée », précise la note.

Pour Jean-Marc Guillou, initiateur du projet qui a pour objectif de donner au « football ivoirien un vivier sûr », l’enrôlement vise deux objectifs.

« Il s’agit, pour ces agents enrôleurs, de faire le moins d’erreurs possibles dans l’enregistrement des données. Puis, d’enrôler cette saison 800 à 1000 adhérents par commune. Soit 150 à 200 adhérents par jour », rapporte la note d’information.

M. Guillou a expliqué que l’enrôlement comprendra des étapes, notamment, la réception des personnes désireuses d’intégrer le Projet, la pesée des athlètes (moins de 34, 5 kg, les enfants dont l’âge est compris entre 10 et 12 ans), la prise des empreintes digitales…

A ce propos, Lambert Amuah, le collaborateur de Jean-Marc Guillou, a recommandé aux stagiaires le respect scrupuleux du poids prescrit. Faute de quoi, toute la base pourrait être faussée.Ce séminaire, très interactif, a donné lieu à de nombreux échanges entre les formateurs et les stagiaires.

Le Projet C-Jeune, créé à l’initiative et sous l’administration de Jean-Marc Guillou, est un département de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Ce Projet consiste à organiser des compétitions avec des jeunes (filles et garçons) âgés au moins de 8 ans, regroupés par catégorie de poids.

La phase pilote débutera fin juillet 2018 pour s’achever en février 2019 dans les 13 communes du District d’Abidjan. L’objectif à terme est de positionner la Côte d’Ivoire dans les quinze années à venir, dans la short-list des meilleurs pays de football. L’opération d’enrôlement sera menée au sein des différentes mairies du District d’Abidjan.