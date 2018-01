Des experts des pays du Maghreb vont Ă©tudier le projet « commun » de faire classer le couscous, spĂ©cialitĂ© culinaire d’Afrique du Nord, au patrimoine mondial de l’humanitĂ© de l’Unesco, a annoncĂ© lundi le directeur du Centre algĂ©rien de recherches prĂ©historiques, anthropologiques et historiques (CNRPAH).

« Le dossier du classement du couscous en tant que patrimoine universel est un projet commun aux pays du Maghreb », a dĂ©clarĂ© Slimane Hachi Ă l’agence de presse d’Etat algĂ©rienne APS.

« Son montage est en cours et des rĂ©unions d’experts de ces pays se tiendront prochainement », a-t-il ajoutĂ©, sans autres dĂ©tails sur les dits experts ou sur les dates attendues des rĂ©unions.

Le couscous, dont la renommĂ©e a largement dĂ©passĂ© les frontières du Maghreb, est un sujet sensible dans la rĂ©gion. AlgĂ©rie, Maroc et Tunisie revendiquent fermement ĂŞtre le berceau de ce plat Ă base de semoule de blĂ© dur prĂ©parĂ©e avec de l’huile d’olive et accompagnĂ©e de lĂ©gumes, d’Ă©pices, de viande ou de poisson.

En septembre 2016, l’annonce par l’AlgĂ©rie de son intention de faire inscrire le raĂŻ (genre musical) et le couscous au patrimoine culturel immatĂ©riel de l’Unesco avait suscitĂ© l’ire du voisin marocain, grand rival politique, diplomatique et culturel.

AlgĂ©rie et Maroc se disputent Ă©galement la paternitĂ© de la culture « gnaoua », rendue en partie cĂ©lèbre grâce Ă un festival Ă Essaouira (sud du Maroc) et dont le royaume chĂ©rifien a dĂ©posĂ© une demande d’inscription sur la liste de l’Unesco.

InterrogĂ© par l’APS, Ouiza Gallèze, chercheuse au CNRPAH, a Ă©voquĂ© « l’ancestralité » du couscous « plat plusieurs fois millĂ©naire » et « sa transculturalitĂ©, car il appartient Ă plusieurs peuples ».

Le couscous remonterait, a indiquĂ© cette chercheuse Ă l’APS, Ă l’antiquitĂ©.

Selon elle, « des ustensiles proches des outils de fabrication du couscous ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s dans des tombes remontant au règne du roi Massinissa » (202-148 av. JC), Berbère qui unifia la Numidie, regroupant la partie Nord de l’AlgĂ©rie actuelle et des parties de la Tunisie et de la Libye d’aujourd’hui.

« En outre, des fouilles, dans la rĂ©gion de Tiaret (250 km au sud-ouest d’Alger) ont permis la dĂ©couverte de tels ustensiles, datant du IXe siècle, notamment le couscoussier », a-t-elle expliquĂ© Ă l’APS.

Un classement du couscous par l’Unesco serait « un moyen de raffermir les liens solides entre les peuples (du Maghreb), dans le sens oĂą ils rĂ©pondent aux mĂŞmes traditions par les mĂŞmes expressions culinaires », a-t-elle soulignĂ©.

ApportĂ© en France au dĂ©but du XXe siècle par les premiers travailleurs venus d’AlgĂ©rie, puis par les pieds-Noirs Ă l’indĂ©pendance de l’AlgĂ©rie en 1962, le couscous est devenu l’un des plats prĂ©fĂ©rĂ©s des Français, selon plusieurs Ă©tudes.