PROJET DU BARRAGE HYDROELECTRIQUE DU GRAND EWEN : EXPOLIATION DES RIVERAINS ?

La firme américaine Hydromine a annoncé le 26 octobre dernier, être en voie d’investir 3 milliards de dollars (1500 milliards de francs CFA) dans un projet de construction du barrage de Grand Eweng. Il sera situé sur le fleuve Sanaga, près du village de Kan dans le département de la Sanaga maritime et celui de Dibang dans le Nyong Ekelle. Mais depuis cette annonce, les populations de la Sanaga maritime riveraines de cet ouvrage s’interrogent quant à leur avenir avec la société Hydromine.

Rendu au bureau local occupé par Hydromine au départ du projet, silence de mort. Un bâtiment abandonné et portant encore les traces du passage de la firme américaine. Personne pour nous répondre, et pourtant, tout semble vouloir signifier des avancées dans la construction de ce barrage. Les seuls souvenirs du passage de la société Hydromine dans le Département de la Sanaga maritime selon les propos d’un riverain rencontré dans le village ngompem serait des kilos de riz accompagnés de quelques kilogrammes de poisson distribués ici et là.

Hydromine, à ce jour, n’a jamais eu de véritable concertation formelle avec les riverains, pire encore, cette structure n’a jamais présenté un plan de rétribution, encore moins d’étude d’impact social pour les populations spoliées de leurs biens. Quelles seraient donc les retombées d’un tel projet pour la population locale ?

La société Hydromine serait-elle en train d’embarquer l’Etat du Cameroun dans une autre aventure sans lendemain ? Toute proportion gardée, cette entreprise a travesti la réalité de sa situation financière et promet des réalisations chimériques à ’’Etat du Cameroun oubliant l’apport capital et majeur des populations riveraines dont les terres vont être exploitées. Il ne s’agit nullement d’une défaillance de l’Etat dans ce cas, mais, Hydromine mène en bateau le Cameroun et les camerounais de la Sanaga Maritime qui gardent encore fraiche en mémoire les déboires de la défunte CELLUCAM.

Pour un départ sans heurts abouti, Hydromine gagnerait à mener des concertations profondes avec les riverains. Ouvrir les pourparlers afin de bénéficier de l’onction totale des riverains dans le seul but de réaliser ce projet autant bénéfique pour le Cameroun entier que pour l’exploitant sus nommé.

Le Cameroun, un cas atypique en Afrique Sub-Saharienne….

Des projets d’envergure, on en a vu réaliser ailleurs sans écueil de voix et dans l’intérêt de tous. Pourquoi le cas de certains pays africains n’inspirerait pas Hydromine ? Nous l’avons vu faire au Kenya, au Nigeria ou ailleurs, où l’Etat impose la participation des riverains au capital des société d’exploitation. Cette participation qui pourrait se constituer déjà sur la base de leur apport en termes d’espaces ou de surfaces à exploiter, pouvant leur donner accès au conseil d’administration de la structure gérante des projets d’envergure. Au Cameroun, la solution de quelques kilogrammes de riz et du poisson ou des sommes d’argent frisant le ridicule semble avoir le dessus sur la véritable rétribution des ayants-droits légitime.

Le choix de Hydromine d’opérer à l’exclusion des riverains est fait à dessin, et vise simplement l’exploitation abusive de nos richesses, dans un contexte où l’état est déjà mis en mal par la duperie de ces exploitants véreux dont l’activité est au seuil du braconnage de nos ressources naturelles au gré des populations bénéficiaires de ces bienfaits de la nature. Le bureau d’information de cette structure jadis installée à Pouma a mystérieusement disparu, preuve s’il en fallait encore, du peu de sérieux de cette structure dont les dirigeants sont peu ou pas connus du Cameroun. Les minima que devrait imposer l’état camerounais, pourraient se résumer en ceci :

Exiger un plan d’investissement de l’environnement,

Imposer la gestion des forêts communautaires afin d’en faire des forêts de jouissance collective,

Associer les riverains dans toute démarche visant la mise en valeur de leurs espaces…

En fin de compte, tout ce qui relève des prérequis dans le pilotage de ce type de projets n’a pas été pris en compte, dans quel but ? duper l’état ou spolier les richesses des riverains et en abuser ? Seul l’avenir nous le dira.