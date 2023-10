Promote-Fiac… Andreas Schweizer remplace pierre Zumbach à la tête de Inter-progress

L’information est contenue dans un communiqué résumant la réunion annuelle de son conseil international tenu le 30 août 2023.

La fondation Inter-progress international a un nouveau président, il s’agit d’Andreas Schweizer. Il remplace Pierre Zumbach qui, pour des raisons d’âge et de santé, a souhaité être démis de ses fonctions. Selon le document, rendu public ce 4 octobre, l’homme de 93 ans « a souhaité pour raison d’âge et de santé d’être libéré de la fonction de président de la Fondation, avec fonctions exécutives ». Il est nommé haut conseiller, attaché à la présidence avec résidence à Yaoundé.



Pierre Zumbach est remplacé à la tête de la fondation par Andreas Schweizer, 73 ans. Actuel président de la Chambre de commerce Suisse-Afrique (association visant à développer des affaires croissantes entre particuliers et entreprises entre la Suisse et l’Afrique) à Bâle, le Suisse était jusqu’ici membre du conseil d’Inter-Progress. Il est détenteur entre autres d’un Bachelor of Business Administration de la Graduate School of Business Administration (GSBA) de Zurich.

L’ancien président de la Fondation Inter-Progress International, a été nommé haut conseiller, attaché à la présidence avec résidence à Yaoundé. Celui qui va désormais présider la Fondation Inter-Progress International était jusqu’ici président de la Chambre de commerce Suisse-Afrique.

Pour rappel, Andreas Schweizer est né en 1950. De nationalité suisse, il est titulaire entre autres d’un Bachelor en Business Administration de la Graduate School of Business Administration de Zurich (GSBA).

Sa longue carrière dans le domaine du génie électrique le mènera dans de nombreux pays comme l’Irak, la Grande-Bretagne, le Ghana, le Cameroun et le Sénégal entre autres. Membre de Swisscham-Africa depuis 2003, il en est devenu le président en 2019. Swisscham-Africa est une association binationale et multinationale visant à développer les affaires croissantes entre particuliers et entreprises entre la Suisse et l’Afrique.