Promotion de l’entrepreneuriat fÃ©minin: plus de 350 millions FCFA Ã  25 nouvelles bÃ©nÃ©ficiaires

Le ministère ivoirien du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des Petites et moyennes entreprises (PME) et la Banque atlantique ont procédé, mardi, à la remise de chèques d’un montant global de 354.4 millions FCFA à 25 nouvelles bénéficiaires du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par le Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc afin de soutenir l’ambition de femmes ayant un projet entrepreneurial.Selon un communiqué transmis à APA, la cérémonie s’est tenue en présence de MM. Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce, de l’artisanat, de la promotion des PME, Ministre par intérim de l’Industrie et des Mines et  Abdelmalek Kettani, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire.

 Habib Koné, Directeur Général d’Atlantic business international et Arsène Coulibaly, Directeur Général de la Banque Atlantique ont également pris part à cette cérémonie.

Depuis 2017, le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et la Banque Atlantique unissent leurs efforts pour promouvoir l’entreprenariat féminin convaincus qu’il constitue un levier pour le développement, la croissance et l’innovation.

Selon la Banque mondiale, « l’accès aux services financiers constitue l’un des principaux obstacles à l’entreprenariat féminin. 70% des PME détenues par des femmes dans les pays en développement sont exclues par les établissements financiers ou ne sont pas en mesure de recevoir des services financiers assortis de conditions adéquates pour satisfaire leur besoin ».

Doté d’une enveloppe de cinq  milliards de FCFA, ce fonds a  permis l’octroi de financement à 10 premières entreprises dirigées par des femmes, essentiellement des structures de micro entreprise pour un montant de 260 millions de FCFA auxquelles s’ajoutent les 25 nouvelles femmes bénéficiaires.

L’initiative mise en Å“uvre depuis plus d’une année, porte  à ce jour  sur un financement global de plus de  614.4 millions de FCFA, accordés sous forme de crédit par la Banque Atlantique à 35 femmes chefs d’entreprise. L’engagement des deux partenaires vise à favoriser et développer l’écosystème entrepreneurial autour des femmes.