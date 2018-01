Propos de Trump, Dakar convoque l’ambassadeur américain à Dakar

Le ministre des Affaires Ă©trangĂšres et des SĂ©nĂ©galais de l’ExtĂ©rieur a convoquĂ© ce vendredi l’ambassadeur des Etats-Unis Ă Dakar pour lui remettre une note de protestation du SĂ©nĂ©gal, suite aux propos ‘’outrageants » et ‘’racistes » contre HaĂŻti et l’Afrique, tenus jeudi par le PrĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump lors d’une rĂ©union Ă la Maison Blanche.Dans un communiquĂ© publiĂ© ce vendredi, le gouvernement du SĂ©nĂ©gal a dĂ©noncĂ© et condamnĂ© ‘’fermement » ces propos ‘’inacceptables » qui portent atteinte Ă la dignitĂ© humaine, celle de l’Afrique et de sa diaspora en particulier, ainsi qu’Ă la coexistence pacifique et aux bonnes relations entre les peuples.

Le prĂ©sident des Etats-Unis Donald Trump s’est emportĂ© lors d’une rĂ©union avec des parlementaires Ă la Maison Blanche sur l’immigration qualifiant, selon le Washington Post, plusieurs nations africaines ainsi qu’HaĂŻti de « pays de merde ».