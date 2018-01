Propos de Trump : Le groupe africain à l’Onu exige des ‘’excuses »

Les ambassadeurs du groupe africain Ă l’ONU ont exigĂ© des ‘’excuses » et une ‘’rĂ©tractation » au prĂ©sident amĂ©ricain Donal Trump, et ont condamnĂ© ses propos « racistes » sur HaĂŻti et l’Afrique, les qualifiant de de « pays de merde », dans des propos rapportĂ©s par les mediasSelon un communiquĂ© publiĂ© vendredi aprĂšs une rĂ©union d’urgence, le groupe africain Ă l’ONU se dit Ă l’unanimitĂ© « extrĂȘmement choquĂ© » et « condamne les remarques scandaleuses, racistes et xĂ©nophobes » de Donald Trump « telles que rapportĂ©es par les mĂ©dias ».

Les ambassadeurs africains Ă l’Onu ont Ă©galement exprimĂ© leur « prĂ©occupation par la tendance continue et grandissante de l’administration amĂ©ricaine vis-Ă -vis de l’Afrique et des personnes d’origine africaine Ă dĂ©nigrer le continent, et les gens de couleur ».

Le groupe se dit « solidaire du peuple haïtien et des autres qui ont également été dénigrés » tout en remerciant « les Américains de toutes origines qui ont condamné ces remarques ».

Le prĂ©sident des Etats-Unis Donald Trump s’est emportĂ© lors d’une rĂ©union avec des parlementaires Ă la Maison Blanche sur l’immigration qualifiant, selon le Washington Post, plusieurs nations africaines ainsi qu’HaĂŻti de « pays de merde ».