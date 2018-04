Protestations et drapeaux amÃ©ricains brÃ»lÃ©s en Irak aprÃ¨s les frappes en Syrie

Quelque milliers d’Irakiens ont manifestĂ© dimanche dans plusieurs villes d’Irak contre les frappes occidentales en Syrie, Ă l’appel du leader chiite Moqtada Sadr, certains brĂ»lant le drapeau amĂ©ricain.

« Cessez de dĂ©truire la Syrie comme vous avez dĂ©truit notre pays », a scandĂ© la foule rĂ©unie place Tahrir dans le centre de Bagdad, quinze ans après l’invasion de l’Irak emmenĂ©e par les Etats-Unis et la chute consĂ©cutive du rĂ©gime de Saddam Hussein, selon des photographes de l’AFP.

Des dizaines d’hommes brandissant des drapeaux irakien et syrien ainsi que des femmes entièrement voilĂ©es de noir ont brĂ»lĂ© le drapeau amĂ©ricain aux cris de « Non Ă l’AmĂ©rique, Non au bombardement du peuple syrien ».

Après avoir retirĂ© leurs troupes en 2011 d’Irak, les Etats-Unis ont de nouveau envoyĂ© en 2104 des soldats dans ce pays, dans le cadre d’une coalition internationale destinĂ©e Ă aider les Irakiens face au groupe jihadiste Etat islamique (EI).

L’aide militaire amĂ©ricaine, principalement l’aviation, a Ă©tĂ© cruciale pour chasser l’EI de l’ensemble des centres urbains en Irak l’annĂ©e dernière.

Samedi, l’Irak s’est dit « inquiet » après que les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont menĂ© le mĂŞme jour des frappes ciblĂ©es contre le rĂ©gime de Bachar al-Assad accusĂ© d’avoir menĂ© une attaque chimique sur une ville rebelle le 7 avril.

Lors des protestations dimanche notamment à Bagdad, à Najaf, au sud de la capitale irakienne, et à Bassora (sud), des slogans contre la Grande-Bretagne et la France ont également été scandés.

Des drapeaux amĂ©ricains et israĂ©liens ont Ă©tĂ© brĂ»lĂ©s Ă Bassora, oĂą des portraits du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump barrĂ©s d’une grande croix rouge ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s.

A Najaf, ville sainte chiite oĂą rĂ©side Moqtada Sadr, des dizaines d’hommes portant le turban blanc des docteurs de la loi islamique ou noir des descendants du prophète Mahomet ont dĂ©filĂ©, drapeau syrien en main.

Moqtada Sadr, dont les milices avaient combattu la prĂ©sence amĂ©ricaine en Irak durant l’invasion, a pris un bain de foule parmi les manifestants dans cette ville.